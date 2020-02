Landkreis investiert weiter in Schulen

Wenn am kommenden Samstag in der Außenstelle Fichtestraße des Sömmerdaer Albert-Schweitzer-Gymnasiums die Türen offen stehen, können Besucher im Speiseraum die neue Akustikdecke betrachten und vielleicht auch testen. Wie es aus dem Landratsamt auf Nachfrage heißt, ging der Einbau in den Winterferien über die Bühne. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 15.000 Euro, teilt Pressesprecherin Ulrike Dittmann mit. Für die Schule erfüllt sich mit dem Lärmschutz ein langgehegter Wunsch. „Das Problem beschäftigte uns seit Jahren. Wir sind sehr froh, dass jetzt Abhilfe geschaffen wurde. Die Decke sorgt für ein ganz anderes Raumklima. Ich bin mir sicher, dass Schüler, aber auch die Gäste zum Tag der offenen Tür jetzt hier viel lieber verweilen“, sagt sie.

Froh ist die Lissy Wittig, dass noch ein anderes Problem gelöst werden konnte. „Die Ranzen lagen wenn die Schüler Mittag aßen wild im Raum umher. Das sah nicht nur unschön aus, dass barg auch Gefahren. Im Notfall waren Fluchtwege verbaut“, erklärt sie. Auch hier sorgte der Landkreis als Schulträger für Abhilfe. Gekauft wurden Ranzenregale, die im Speisesaal aufgestellt wurden. Die Möbel wurden vergangene Woche geliefert und stehen bereits.

Große Investitionen im Gymnasium und im Förderzentrum

Wie Ulrike Dittmann informiert, waren das nicht die einzigen Neuerungen im Sömmerdaer Gymnasium. So ist 2019 auch ein Kommunikationsraum geschaffen worden. Die Gesamtkosten für Bau und Ausstattung beliefen sich auf rund 20.000 Euro. Die Kosten wurden zu 95 Prozent vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gefördert. Die restlichen fünf Prozent brachte der Kreis als Eigenmittel ein. Darüber hinaus ist Ende des vergangenen Jahres ein Musikraum im Haupthaus renoviert worden. Als Kosten gibt die Pressesprecherin 8.000 Euro an. Fertiggestellt ist ebenso der Chemie-Vorbereitungsraum im Haupthaus. Malerarbeiten wurden ausgeführt und der Raum mit einem neuem Fußbodenbelag ausgelegt. Auch eine neue Ausstattung mit Möbeln ist erfolgt. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt rund 25.000 Euro, teilt Ulrike Dittmann mit und verweist auf ein weiteres Bauprojekt des Landkreises.

So gehen aktuell im Sömmerdaer Förderzentrum neben Schülern auch Handwerker ein und aus. Zu Gange sind sie im Mehrzweckraum der Schule. Wie im Gymnasium wird auch hier eine Akustikdecke eingebaut. Darüber hinaus werden die Elektrik und der Fußbodenbelag erneuert, die Heizung teilerneuert, die Wände gestrichen und eine mobile Bühne angeschafft. Die Baukosten liegen hier bei rund 26.000 Euro. Laut Ulrike Dittmann konnte der Schulträger hier auf „Restmitteln des Vorjahres“ zurückgreifen.

Anschaffungen gab es 2019 auch an der Diesterweg-Grundschule in Sömmerda. Hier wurde eine Einzelgarage für die Außenspielgeräte angeschafft. Ein Gerätehaus für den Schulgarten erhielt die Grundschule in Rastenberg.

Baumaßnahmen laufen gleich an mehreren Schulen im Landkreis

Baumaßnahmen laufen aktuell in der Regelschule in Elxleben. Nachdem der Anbau steht, geht es nun um die Fertigstellung des Schulhofes. Ebenfalls im Außenbereich sind Arbeiter in der Sielmann-Grundschule in Haßleben zu Gange. Hier werden die Außenanlage und der Schulhof hergerichtet. Im Prof.-Fritz-Hofmann-Gymnasium in Kölleda laufen die Vorarbeiten für eine Außen-Rettungstreppen, informiert die Pressesprecherin. An der Regelschule in Buttstädt dreht sich gerade alles um den Neubau eines Multifunktionsgebäudes. Parallel dazu laufen die Planungsleistungen für die Sanierung des Altgebäudes. An der Staatliche Berufsbildende Schule Sömmerda laufen die Vorbereitung für die Fassadensanierung. Zu den Baumaßnahmen zählt auch die Grundschule Kölleda. Laut Landratsamt läuft die Ausschreibung für einen Neubau. Auch das Sömmerdaer Gymnasium steht auf der Liste der aktuellen Baumaßnahmen. Für die Sanierung der Haupthauses werden derzeit die Planungsleistungen erstellt.