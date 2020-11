Landkreis Sömmerda: Abfallkalender werden verteilt

Sömmerda. Der Abfallkalender mit Abrufkarten und Aufklebern hilft den Überblick zu behalten. In den nächsten Tagen steckt er in den Briefkästen.

Wie das Abfallwirtschaftsamt informiert, werden bis zur 50. Kalenderwoche im Landkreis Sömmerda die Abfallkalender für das Jahr 2021 mit eingehefteten Abrufkarten und Aufklebern in die Briefkästen verteilt. Gebeten wird, die Hinweise auf der Rückseite des Abfallkalenders zu beachten und den Kalender sorgfältig aufzubewahren. Zu finden ist der Abfallkalender auch im Internet auf der Homepage des Landkreises unter: www.lra-soemmerda.de unter Leben / Abfallwirtschaft.

Wer den Abfallkalender bis zum 12. Dezember nicht erhalten hat, kann sich in der Woche vom 14. bis 18. Dezember mit Angabe der vollständigen Anschrift melden. Kontakt zur Behörde ist unter Telefon: 03634/354 201 oder per E-Mail an: abfallwirtschaft@lra-soemmerda.de möglich.