Landkreis Sömmerda: Gesperrte Straßen

Landkreis. Einige Baustellen sind abgeschlossen und nicht mehr gelistet. Mehr lesen Sie hier.

Das Straßenverkehrsamt des Landkreises informiert mit Stand 29. Juni:

Die B 86 wird in Weißensee (Günstedter Straße, Brücke über die Sächsische Helbe) bis voraussichtlich 9. Juli voll gesperrt, zudem ist auf der Bundesstraße 86 zwischen Weißensee und Günstedt eine Baustelle eingerichtet und die Straße bis 29. Juli halbseitig gesperrt.

Bis 30. September 2022 gibt es in Witterda in der Kleinfahnerschen Straße eine Baustellenausfahrt. Ab dem 4. Juli ist mit Ampelregelung halbseitig und am 13. Juli voll gesperrt. Der Verkehr wird dann über Großfahner und Andisleben umgeleitet.



In Riethgen ist die Dorfstraße wegen der Errichtung eines Schmutzwassernetzes bis zum 15. Oktober voll gesperrt. Eine Umleitung führt über die B 86, Günstedt, K 1, L 2134 und Griefstedt.

Bis nunmehr voraussichtlich 12. August bleibt die halbseitige Sperrung mit Ampelregelung in der Gottlob-König-Straße in Hardisleben bestehen.

Für Fahrbahnmarkierungsarbeiten auf der K 530 wird es vor dem 29. Juli für sieben Tage Fahrbahneinengungen bezie­hungsweise eine halbseitige Sperrung zwischen Großrudestedt und der Einmündung K 515 geben.

Auf der Kreisstraße 12 ist die Brücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn für Fahrzeuge über 24 Tonnen gesperrt und die Fahrbahn auf drei Meter eingeengt.



Die K 515 ist in Kleinmölsen an der Brücke über den Linderbach bis 30. Juli bei einspuriger Umfahrung mit Ampelregelung voll gesperrt. Umleitung über Kleinmölsen, Großmölsen, Ollendorf, Ballstedt, Markvippach und Eckstedt.

In Haßleben wird die L 2142 (Vehraer Straße) bis 15. Juli halbseitig gesperrt.

Der Verkehr rollt auf der B 4 zwischen den Anschlussstellen Gispersleben und Kühnhausen bis 16. September einspurig über die Gegenfahrspur.