Landkreis Sömmerda: Mehrere Bürgermeister werden gewählt

In mehreren Orten im Landkreis Sömmerda werden in diesem Jahr Bürgermeister gewählt.

In diesem Jahr werden nicht nur ein neuer Bundestag und ein neuer Landtag gewählt, auch auf kommunaler Ebene stehen mehrere Urnengänge an. Für das Jahr 2021 hat die Kommunalaufsicht im Landratsamt Sömmerda bereits mehrere Wahltermine festgesetzt.

Wie die Behörde auf Anfrage informierte, wird der Ortschaftsbürgermeister im Ortsteil Frömmstedt der Landgemeinde Kindelbrück am 25. April 2021 gewählt. Am 16. Mai stehen gleich zwei Wahlen an: die zukünftigen Bürgermeister in der Gemeinde Alperstedt und in der Gemeinde Straußfurt werden an diesem Sonntag bestimmt. Der Bürgermeisterposten in der Gemeinde Riethgen steht am 4. Juli 2021 zur Wahl.

Ein Gemeinderat wird in diesem Jahr im Landkreis Sömmerda auch gewählt, und zwar in der Gemeinde Schwerstedt am 30. Mai 2021.

Für die im Jahr 2021 ebenfalls noch durchzuführenden Bürgermeister-Wahlen in der Stadt Weißensee, der Gemeinde Ringleben und der Gemeinde Kleinneuhausen ist die Festlegung eines konkreten Wahltermins noch nicht erfolgt, so das Landratsamt.