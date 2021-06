Landkreis Sömmerda: Stipendium für Begabte

Landkreis. Jugendliche und junge Erwachsene können sich in den Bereichen Kultur, Musik, Kunst, Wissenschaft und Sport bis zum 31. August 2021 bewerben.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Sparkassenstiftung Sömmerda ihr Engagement in der Nachwuchsförderung durch die Ausschreibung von Stipendien für das Jahr 2022 fortsetzen. Begabte Jugendliche und junge Erwachsene können sich in den Bereichen Kultur, Musik, Kunst, Wissenschaft und Sport bis zum 31. August 2021 bewerben, informierte die Stiftung.

Mit einer finanziellen Unterstützung von bis zu 3000 Euro je Stipendiat fördert die Sparkassenstiftung Sömmerda junge Menschen mit herausragenden Leistungen und überdurchschnittlichem Engagement befristet auf ein Jahr. Damit trägt die Stiftung dazu bei, deren ambitionierte Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. Bewerben können sich junge Menschen, die nicht über 25 Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz im Landkreis Sömmerda haben.

Seit 2014 hat die Sparkassenstiftung Sömmerda 42 Stipendiaten mit rund 122.000 Euro gefördert. In diesem Jahr werden weitere 11 junge Menschen mit Stipendien in Höhe von insgesamt 24.000 Euro unterstützt.

Die Stipendiaten sind:

Baran Hüseyin Bakla aus Andisleben (Wissenschaft)

Samuel Nitsch aus Sömmerda (Gesang, Orgel, Klavier)

Pia Kasperczyk aus Großmonra (Gesang, Gitarre)

Michelle Diegel aus Andisleben (Gesang)

Maddox Jasiak aus Sömmerda (Fußball)

William Hartling aus Sömmerda (Fußball)

Marit Sachse aus Sömmerda (Radsport)

Hanna Meyer aus Alperstedt (Reiten)

Antonia Rauch aus Großneuhausen (Fußball)

Nina Funke aus Schloßvippach (Leichtathletik)

Cassandra Bloch aus Kölleda (Radsport)

Nähere Informationen über das Stipendium und zu den Ausschreibungskriterien sowie zu den Bewerbungsunterlagen erhalten Interessenten auf der Internetseite der Sparkassenstiftung www.sparkassenstiftung-soemmerda.de.