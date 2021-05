Landkreis Sömmerda: Uhrenmuseum sucht Zeitzeugen

Landkreis. Eine Ausstellung zur Ingenieurschule für Feinwerktechnik Glashütte ist geplant.

Für eine geplante Sonderausstellung sucht das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte Zeitzeugen aus der Region Erfurt und Sömmerda. Im Mittelpunkt der Ausstellung soll die Ingenieurschule für Feinwerktechnik Glashütte stehen, welche von 1951 bis 1992 existierte und neben dem Direktstudium in Glashütte auch die Möglichkeit eines Fern- bzw. Abendstudiums in Zusammenarbeit mit Trägerbetrieben an mehreren Außenstellen anbot – unter anderem in Erfurt und Sömmerda, teilte das Museum mit.

Vor nunmehr 70 Jahren hatte in der Uhrenstadt Glashütte (Sachsen) die Ingenieurschule für Feinwerktechnik ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Einrichtung erhielt ihren Platz im Gebäude der ehemaligen Deutschen Uhrmacherschule Glashütte, in dem heute das ansässige Uhrenmuseum beheimatet ist, heißt es weiter. Anfängliches Ziel sei die Ausbildung von Ingenieuren für die lokale Uhrenindustrie gewesen, später vor allem für die Büromaschinen-, Datenverarbeitungs- und Halbleiterindustrie in der damaligen DDR.

Parallel zum Direktstudium in Glashütte entwickelte sich im Laufe der Jahre ein Netz an Außenstellen, in denen es in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Trägerbetrieben möglich war, ein Fern- bzw. Abendstudium zu absolvieren. Bis zu ihrer Schließung am 31. Dezember 1992 absolvierten etwa 2500 Studenten ihre Ausbildung an der Ingenieurschule für Feinwerktechnik.

Für eine Ausstellung möchte das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte dieses Thema ausführlich betrachten und sucht dafür Zeitzeugen, wie zum Beispiel ehemalige Ingenieurschüler oder Lehrer. Von besonderem Interesse seien dabei persönliche Erinnerungen an die Zeit der Ausbildung und die daraus entstandenen Lebensläufe, heißt es. Bedeutsam wären auch praktische Arbeiten und Erinnerungsstücke, die aus dieser Zeit aufbewahrt wurden.

Zeitzeugen, die für diesen Zweck Informationen bereitstellen können und Interesse haben, sich mit ihren Erfahrungen einzubringen, werden gebeten, sich im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte zu melden.



Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 035 053 / 46 12 102, Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Schillerstraße 3a, 01768 Glashütte/Sachsen