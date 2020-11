Lange Vorhabenliste in Udestedt

Mitglieder des Dorerneuerungsbeirates mit Bürgermeister Gunnar Dieling an der Spitze führten am Donnerstag Mitarbeiter des Thüringer Landgesellschaft durch Udestedt.

Udestedt. Der Dorferneuerungsbeirat ermittelt Schwerpunkte für das Entwicklungskonzept in Udestedt. Ein Marktplatz mitten im Ort führt die Wunschliste an.

Unter Heiratswilligen ist der „Weimarischer Hof“ in Udestedt eine gefragte Adresse. „Das Haus ist – außer jetzt zu Coronazeiten – stets gut gebucht“, ließ Bürgermeister Gunnar Dieling beim Ortsrundgang am Donnerstag wissen. Die Gemeinde Udestedt hat sich mit Ollendorf sowie Klein- und Großmölsen zur Dorfregion „Grammeaue“ zusammengeschlossen, um ins Programm der Dorferneuerung aufgenommen zu werden. Voraussetzung dafür ist ein gemeindliches Entwicklungskonzept. Erstellt wird dies von der Thüringer Landgesellschaft. Um die Bürger in den Orten zu beteiligen, hatte es bereits Anfang Oktober ein zweitägiges Seminar gegeben. Nun folgte mit dem Rundgang der nächste Schritt.