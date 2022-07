Langfinger und Sprayer im Kreis Sömmerda unterwegs

Sömmerda. Nicht immer wählen Einbrecher ihr Ziel mit Verstand, so auch in Sömmerda.

Einbrecher gehen mit brachialer Gewalt vor

Vom Einbruch in eine Sömmerdaer Wohnung erfuhr die Polizei am Samstag. Die Täter hätten mit roher Gewalt die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und dabei Sachschaden von 1000 Euro verursacht. Ob aus der sanierungsbedürftigen Wohnung etwas fehlt, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Mit Zigaretten, Tabak und Rum eingedeckt

Von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in Straußfurt ein. Sie hebelten die Eingangstür auf, öffneten in einem Getränkemarkt eine leere Kasse und stahlen Zigaretten, Dosentabak und eine Flasche Rum im Wert von über 3000 Euro. Der Schaden an der Tür wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kripo sicherte Spuren. Ein Strafverfahren läuft.

Großflächige Schmiererei an der Schwimmhallenwand

Die Polizei erhielt am Freitag Kenntnis von einer über 2 mal 5 Meter auf eine Wand der Sömmerdaer Schwimmhalle geschmierten russischen Flagge. Der Schaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03634/3360 zu Fallnummer 0158470.

Bei Verkehrskontrolle betrunken aufgeflogen

Am Sonntag wurde in Mannstedt einem 54-jährigen die Weiterfahrt untersagt. Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr läuft.

Teure Rennräder von Wohnmobil entwendet

Diebe stahlen von Samstag auf Sonntag von einem Wohnmobil in Elxleben „Am Stieg“ zwei hochwertige Rennräder (Wert über 6500 Euro). Die Polizei sicherte Spuren.

