Laura-Halt in Schloßvippach original erhalten

Simone Steinicke von der gleichnamigen Firma Garten- und Landschaftsbau aus Kölleda sowie Anne Schmidt von der Thüringer Landgesellschaft enthüllen zusammen mit Bürgermeister Uwe Köhler (von links) eine von insgesamt drei Informationstafeln am einstigen Haltestellengebäude der Laura-Schmalspurbahn in Schloßvippach.

Schloßvippach. Das einstige Haltestellengebäude in Schloßvippach ist schon ein Hingucker. Jetzt glänzt auch das Außengelände. An Nutzungsideen mangelt es nicht.

Das Haltestellengebäude in Schloßvippach gilt als das letzte noch unverändert erhaltene Bauwerk der ehemaligen Schmalspurbahn, die einst von Weimar-Nord nach Großrudestedt Personen, aber auch Güter beförderte. Über die Geschichte der Bahn, die im Volksmund als „Laura“ bekannt ist, informieren jetzt drei Tafeln, die direkt auf dem Gelände eingeweiht wurden. Sie bilden den krönenden Abschluss der Sanierung.

Schloßvippachs Bürgermeister Uwe Köhler (CDU) erinnerte an den „jämmerlichen Zustand“, den das Gebäude mit Dienst- und Warteraum sowie einer Wohnung jahrelang bot. „Von der einstigen Schönheit war nichts mehr zu erkennen. Sowohl das Fachwerk, wie auch die Ziegelwände waren komplett überputzt.“ Aufgrund der besonderen Historie hatte der Gemeinderat die Entscheidung getroffen, dass Gebäude möglichst originalgetreu zu erhalten.

Erfolgreich Fördertöpfe angezapft

Von einem „besonderen Glücksfall“ sprach Köhler, dass die Gemeinde von 2019 bis 2025 ins Förderprogramm der Dorferneuerung aufgenommen wurde. Somit konnten Fördermittel genutzt und der Wunsch des Gemeinderates Realität werden. Mit den Sanierungsarbeiten wurde im Juni 2021 begonnen. Im Mai 2022 konnte die Fertiggestellung öffentlich gefeiert werden.

In diesem Jahr ging die Gestaltung des Außengeländes über die Bühne. Grünflächen gehörten genauso dazu, wie Sitzgelegenheiten, Fahrradständer und Wege. Darüber hinaus wurde der westliche Teil des Straßenverlaufs komplett zurückgebaut, renaturiert und in die neue Grünanlage integriert. Auch der östliche Wegeabschnitt ist vollständig erneuert und in Höhe des seitlichen Friedhofeingangs zur Trauerhalle mit einer Wendemöglichkeit versehen worden. „Von dort verläuft jetzt erstmals eine Fußwegverbindung bis zum Kindergarten“, so Köhler. Wie er wissen ließ, wurden in den zweiten Bauabschnitt rund 155.000 Euro investiert.

Auch für diese Arbeiten konnten Fördertöpfe der Dorferneuerung angezapft werden. Die Planung lag in den Händen der Thüringer Landgesellschaft. Die Arbeiten führte die Firma „Garten- und Landschaftsbau Simone Steinicke“ aus Kölleda aus. Köhler sprach von einer guten Zusammenarbeit. Seinen Dank richtete er ebenso an Bahnhistoriker Uwe Rau, der für die Tafeln historische Unterlagen zur Verfügung stellte und bei der inhaltlichen Gestaltung half. Zeichnungen steuerte Peter König aus Aue bei. Harald Rockstuhl aus Bad Langensalza lieferte einen historischen Fahrplan.

Froh ist der Bürgermeister, dass das Gebäude wie auch die Außenanlagen schon bald mit Leben erfüllt werden. Die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins Schloßvippach haben bereits ein Nutzungskonzept erstellt, das schon in den nächsten Tagen mit der Gemeinde abgestimmt und umgesetzt werden soll. Die Geschichte der Laura-Bahn und des Haltestellenpunktes soll dabei genauso eine Rolle spielen, wie wechselnde kulturelle Veranstaltungen.

Dass die Mitglieder erste Veranstaltungen noch für dieses Jahr planen, ließ Vereinschef Dirk Müller wissen. Eine der ersten Aktionen war der Kauf von Mitropa-Geschirr, das für die künftige Gastronomie im Haltestellengebäude gekauft wurde. Der Heimat- und Kulturverein wurde 2018 gegründet. Aktuell gehören ihm 33 Mitglieder an.