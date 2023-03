Lkw in Schlangenlinien im Kreis Sömmerda unterwegs: Fahrer mit mehr als zwei Promille am Steuer

Gebesee. Die Polizei hat im Landkreis Sömmerda einen betrunkenen Lkw-Fahrer gestoppt. Mehrere Notrufe gingen zuvor ein.

Einen betrunkenen Lkw-Fahrer hat die Polizei am Donnerstag in Gebesee (Landkreis Sömmerda) gestoppt. Mehrere Autofahrer hatten zuvor den Notruf gewählt, nachdem sie den Lastwagen gesehen hatten, der in Schlangenlinien fuhr.

Ein 49-jähriger Autofahrer habe daraufhin die Polizei fortwährend über den aktuellen Standort des Lkw informiert, sodass er schließlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden konnte.

Laut Polizei erreichte der 40-jährige Fahrer des Lkw beim umgehend durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn Strafanzeige erstattet.

