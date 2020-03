Löwenanteil fließt in das geplante Wohngebiet „Am Teich“

Wenn Bürgermeister Marcel Bube in Walschleben sein Büro zur regelmäßigen Bürgersprechstunde öffnet, dann gibt es meist nur ein Thema: Grundstücke und Wohnhäuser. Der Bedarf sei groß, weshalb die Gemeinde entsprechend reagiert und ein Wohngebiet ausgewiesen hat. Insgesamt 48 Grundstücke sollen in diesem Bereich erschlossen werden. Jedes 500 bis 600 Quadratmeter groß. Ausgewählt wurde dafür eine Fläche im Besitz der Gemeinde, für die jetzt noch Restflächen angekauft werden müssen. Für den Erwerb wurden im Haushalt der Gemeinde deshalb 130.000 Euro eingestellt, weitere 185.000 Euro für die Erschließungsplanung.

In der zweiten Jahreshälfte, so der Bürgermeister, soll die Planung so weit sein, dass sie öffentlich ausgelegt werden kann. Bis 2022 wird es dann noch dauern, bis mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, blickt Marcel Bube voraus. Vermutlich werden bis dahin alle Grundstücke vergeben sein, vermutet er. Jetzt schon, bevor mit der Planung überhaupt begonnen wurde, sind es 30 Namen, die auf einer Interessenliste für das Wohngebiet sehen. Beim aktuellen Haushaltsplan der Gemeinde, der in dieser Woche vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde (und von der Kommunalaufsicht noch genehmigt werden muss) hat das Wohngebiet „Am Teich“ den größten Posten beansprucht.

Es sind daneben aber noch weitere Investitionen auf den Weg gebracht worden. 40.000 Euro gibt es für die Erneuerung der Fassade des Kindergartens, deren Fenster dabei mit einer Verschattungsanlage ausgestattet werden sollen – mit 18.000 Euro beteiligt sich daran der Landkreis. Weitere 24.000 Euro soll in die Sanierung gemeindeeigener Wohnungen investiert werden, 14.000 Euro sind für die Sanierung des Dorfgrabens bestimmt, mit der im Vorjahr bereits begonnen wurde. Dabei sollen auch drei hölzerne Fußgängerbrücken erneuert werden, für die weitere 5000 Euro im Haushalt eingestellt wurden. Und auch die Freiwillige Feuerwehr wurde bei der Planung des Haushalts bedacht – mit 5000 Euro, die in die Umstellung auf Digitalfunk fließen sollen.

In Eigenleistung wurde vom Sportverein neues Pflaster am Sportlerheim verlegt. Foto: SV Empor

Trotz all dieser Summen sei es der Gemeinde mit dem neuen Haushalt gelungen, die Verschuldung weiter zu reduzieren. Zum 31. Dezember werde sich diese auf 3,6 Millionen Euro belaufen. 2007 waren es noch 5,6 Millionen Euro. Derzeit liege die Verschuldung pro Einwohner bei 2000 Euro, erklärt Bube. Tendenz fallend. Einen kleine Beitrag für diese positive Bilanz haben in den vergangenen Tagen auch die Mitglieder des Sportvereins SV Empor und des Sportfördervereins geleistet. Denn die haben etwa 100 Stunden Eigenleistung investiert, um im Eingangsbereich des Sportlerheims neues Pflaster zu verlegen. Man habe aus dem Vorjahr noch 3000 Euro Restmittel zur Verfügung gehabt, so der Bürgermeister, die von der Gemeinde in den Kauf der Pflastersteine investiert wurden. Weil gut geplant wurde, als es um die Erneuerung der Barriere des Fußballplatzes ging. Langfristig soll auch noch die Terrasse des Sportlerheimes erneuert werden – abhängig davon, ob diese Maßnahme gefördert werden kann.