Lossawehr: Jetzt fehlen nur noch ein paar Bäume

Einige sprachen schon von „Rastenbergs BER“. Sicher, die Dimensionen sind nicht vergleichbar. Dennoch drängte sich der Vergleich zwischen der großstädtischen Flughafen-Dauerbaustelle und dem kleinstädtischen Wasserbauwerk geradezu auf. Hier wie da schien nichts vorwärts zu gehen. Beide Vorhaben hätten längst umgesetzt sein sollen.

In Rastenberg drohten die Fördermittel zu verfallen. Die Fristen mussten gleich mehrfach verlängert werden.

Jetzt kann – endlich und doch noch – Vollzug gemeldet werden. Die Endabnahme ist – unter Beteiligung auch der Unteren Wasserbehörde – erfolgt. „Es fehlen noch ein paar Bäume, die aber in den nächsten 14 Tagen gepflanzt werden sollen“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg). Der Lossa-Lauf unterhalb des Wehrs ist fertig, die mäandernde Umgehung (Fischtreppe) auch. Auf der Seite der Roten Villa, die von der Stiftung Finneck genutzt wird, sind umfangreiche Uferbefestigungsmaßnahmen abgeschlossen worden. Die Heckenbepflanzung als Abschluss in Richtung Bushaltestelle ist erfolgt.

„Es sind immer wieder Nachforderungen und Korrekturen einzuarbeiten gewesen, auch das hat zu Verzögerungen geführt“, sagt Winter. Sie verhehlt aber auch nicht, dass das noch unter ihrem Amtsvorgänger Uwe Schäfer (FDP) angeschobene und sich immer weiter verzögernde Projekt „Kraft und Nerven“ gekostet hat. „Wir haben es nicht gewollt, mussten es dann aber mit viel Einsatz durchboxen“, erklärt die Bürgermeisterin.

Den ursprünglichen Kostenansatz von rund 500.000 Euro hat das Wehr-Bauvorhaben wohl leicht überschritten. Die Schlussrechnung steht noch aus. Das Vorhaben wird im Zuge des Hochwasserschutzes zu 100 Prozent gefördert.

Eine Übergabe soll gemeinsam mit den Fördermittelgebern noch erfolgen. Diese wäre dann – wie auch immer sie aussehen wird – auch ein öffentliches Statement. Winter: „Wir sind so was von froh, dass wir an diese Geschichte endlich einen Haken machen können. Sie hat so viel Zeit und Energie gebunden – und wir haben wirklich noch viele andere Aufgaben, denen wir uns widmen müssen.“