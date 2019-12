An dem Mahnfeuer der Thüringer Landwirte, das kurz kurz hinter Schloßvippach am Samstag loderte, beteiligten sich auch Landwirte aus dem Kreis Sömmerda.

Mahnfeuer folgt auf Traktor-Korso

Samstagabend loderten kurz hinterm Ort die Flammen eines Feuers gen Himmel. Die orange blinkenden Rundumleuchten einiger landwirtschaftlicher Großgeräte wiesen den Weg, die Feuerwehr sicherte ab, die Polizei schaute vorbei. Es war kein Freudenfeuer, das dort entzündet worden war, sondern ein Mahnfeuer. Die Landwirte im Landkreis Sömmerda beteiligten sich damit an einer bundesweiten Aktion. Nach den grünen Kreuzen auf den Feldern und den Traktoren-Demos in Erfurt und zuletzt in Berlin war dies die nächste Aktion, die auf die Probleme der Bauern hinweisen sollte. Sie sollte, es gab auch Gegrilltes und Getränke, auch ein Gesprächsangebot an die Einwohner sein. „Unsere Branche braucht nicht nur Gesprächszusagen von der Politik, sie braucht eine Perspektive, keine sich alle zwei Wochen ändernden und den Zielen widersprechenden Regeln und Einschränkungen“, sagte Martin Hirschmann, Regionalreferent im Thüringer Bauernverband. Er geht davon aus, dass es im Winter weitere Aktionen geben wird. Das Feuer in Schloßvippach, das etwa 60 Besucher hatte, war von Stefanie Lindner (Erzeuger- und Handels-AG Laproma) organisiert worden.