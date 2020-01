„ABBA" - The Tribute-Concert ist am 30. Januar im Volkshaus in Sömmerda zu erleben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mamma Mia, Waterloo und Dancing Queen in Sömmerda

Die schwedische Popband ABBA verbindet Generationen, weltweit kennen die Menschen ihre Songs. In einem bis ins Detail musikalisch choreographiertem Live-Konzert bringt „ Super ABBA – A Tribute to ABBA“ am 30. Januar die unvergessenen Songs von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny auf die Bühne im Volkshaus in Sömmerda – ein Musikgenuss für Jung und Alt.

Ein mitreißendes Konzerterlebnis

Mehr als 40 Jahre ist es jetzt her, dass die Ausnahmekarriere von ABBA einen ganz besonderen Höhepunkt erlebte: Am 6. April 1974 gewannen die schwedischen Popkünstler mit „Waterloo“ den 19. Grand Prix Eurovision de la Chanson in Brighton und legten so den Grundstein für eine bis heute nahezu unerreichte Weltkarriere. „Super ABBA - A Tribute to ABBA“ lässt jetzt den Glamour-Pop und die Ohrwürmer aus der Glitzerwelt, die unvergesslichen Superhits auf der Konzertbühne wieder aufleben - zeitlos und hochaktuell. Wie die Band verspricht, ist ihre Show nicht nur ein eindrucksvolles Revival, sondern auch ein in jeder Hinsicht mitreißendes Konzerterlebnis.

Nach eigenen Angaben ist „Abba – The Tribute Concert“ ein echtes Original, das es in seiner Art kein zweites Mal zu sehen gibt. Viel Wert wird auf die Kostüme, die Stimmen, die Performances, die Lichtshow gelegt, damit die Zuschauer glauben, dass Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid tatsächlich auf der Bühne stehen. Anders als ein Musical gleiche diese Show einem echten Konzert, bei dem sich die Besucher in die Zeit zurückversetzt fühlten.

Wie Reset Production aus Gera informiert, ist die Veranstaltung fast ausverkauft. Rund 100 Karten sind noch im Vorverkauf und für Kurzentschlossene an der Abendkasse erhältlich. Tickets gibt es bei der Tourist-Information Sömmerda, im Ticketshop Thüringen (Reisebüro Sonnenland) und an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter der Rufnummer (0365)-5481830 sowie im Internet unter www.abbathetributeconcert.de