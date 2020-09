Bei dem Angriff ist ein Rettungssanitäter in Sömmerda verletzt worden (Symbolbild).

Sömmerda. Ein angetrunkener Mann hat in Sömmerda Rettungssanitäter angegriffen und einen 48-Jährigen verletzt.

Mann geht mit Fäusten auf Rettungssanitäter in Sömmerda los

Am Montagabend kam ein Rettungswagen in der Albert-Schweizer-Straße von Sömmerda aufgrund eines medizinischen Notfalls zum Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, war ein 30-jähriger Mann bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Als die Sanitäter vor Ort eintrafen, habe der Mann sein Bewusstsein zurückerlangt. Mit Fäusten ging er auf die Rettungskräfte los und verletzte dabei einen 48-jährigen Mann leicht.

Die Sanitäter flüchteten vor dem aufgebrachten, aggressiven Mann und konnten ihn schließlich abschütteln. Als die Polizei eintraf, ergriff der Angreifer erst die Flucht, konnte dann aber gestellt werden. Gegen den betrunkenen Mann wurde Anzeige erstattet.

