Sömmerda. Mit der Absicht, ganz in Ruhe nach Diebesgut zu suchen, ließ sich ein 21-Jähriger zum wiederholten Male einschließen.

Mann lässt sich in Sömmerda zum wiederholten Mal einschließen, um auf Raubzug zu gehen

Es war nicht das erste Mal, dass sich ein 21-Jähriger in Sömmerda hat einschließen lassen. Doch der Plan ging dieses Mal für den Mann am Montagmorgen nicht auf.

Diesmal hatte er sich in einem Begegnungszentrum unbemerkt versteckt und einschließen lassen. Als er dann aber im Objekt versehentlich den Alarm auslöste, flog er auf. Der junge Mann gab an, jemanden gesucht zu haben.

Da der 21-Jährige diese Masche aber bereits mehrfach gebracht hatte, um in aller Ruhe Diebstähle zu begehen, muss der Wahrheitsgehalt dieser Aussage noch überprüft werden. Nach ersten Erkenntnissen fehlt in dem Zentrum nichts. Die Ermittlungen dauern an.

