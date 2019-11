Mehr Mobilität in bewegten Bildern

Maja schlägt ein. Sie gehört der Europa-AG an, die zusammen mit Markus Grysczok einen Videofilm produzieren will.

Für Marcus Grysczok ist es ein Heimspiel. Der Filmemacher und Stop-Motion-Künstler ist in Scherndorf geboren und in Kannawurf zur Schule gegangen. Sein Abitur hat der heute 37-Jährige im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda abgelegt. Die nächsten Wochen wird er hier wieder häufiger ein- und ausgehen. Zusammen mit den Schülern der Europa-AG wird er einen Videofilm produzieren. Grysczok spricht von einer Herausforderung. Die Arbeit mit Kindern ist ihm jedoch nicht fremd. In verschiedenen Workshops oder über das Programm der Kulturagenten hat er in der Arbeit mit Schülern Erfahrung gesammelt und bei ihnen Interesse für bewegte Bilder geweckt.