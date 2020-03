Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Platz im Kindergarten „Pusteblume“

Gute Nachrichten aus Großneuhausen: Wie Bürgermeister Torsten Köther informiert, sind die Umbauarbeiten im Kindergarten „Pusteblume“ abgeschlossen. Damit kann die kommunale Einrichtung, die von den Gemeinden Klein- und Großneuhausen gemeinsam betrieben wird, künftig bis zu 61 Kinder aufnehmen. Bislang bestand eine Betriebserlaubnis für 52 Mädchen und Jungen.

Da die Nachfrage nach Kindergartenplätzen groß ist, entschieden sich die beiden Gemeinden im vergangenen Jahr, Geld zu investieren. Veranschlagt waren rund 50.000 Euro. Froh ist Köther, dass die Kosten „im Wesentlichen“ eingehalten werden konnten. Gestemmt haben die beiden Gemeinden die Finanzierung aus eigener Kraft. „Um Fördermittel zu nutzen, hätten wir Fristen einhalten müssen. Die Zeit hatten wir nicht. Wir mussten schnell handeln“, erklärt der Bürgermeister den Schritt.

Geflossen ist das Geld in bauliche Veränderungen. Mehr Platz entstand durch die Nutzung bislang ungenutzter Räume. Die größten Veränderungen betrafen die sanitären Anlagen. „Mehr Kinder erfordern auch mehr Toiletten und Waschbecken“, erklärt Köther und freut sich, dass sich die neue Toiletten- und Waschlandschaft sehen lassen kann. Auch in der Konzeption gab es Neuerungen. So setzen Kindergartenleiterin Sindy Strebe und ihr Team nun mehr auf offene Gruppenarbeit. Auch der Betreuungsschlüssel ändert sich, das Personal wird angepasst. „Eine neue Erzieherin ist schon lange ausgesucht. Aufgrund der Kündigungsfristen wird sie ab April das Team verstärken, zumindest in der Theorie. Wir werden sehen, wann wieder alle Kinder kommen können“, so der Bürgermeister. Bislang sind sechs Erzieherinnen und ein Erzieher im Kindergarten beschäftigt.

Leiterin Sindy Strebe freue sich darauf, die neu hergerichteten Räume und das pädagogische Konzept der Einrichtung vorzustellen, wenn wieder „Normalität“ herrsche.