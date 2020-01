Mehr schmollende Smileys gegen Raser im Landkreis Sömmerda

Riethnordhausen hat eins, ebenso Haßleben und Schwerstedt und auch in Straußfurt werden Autofahrer, die aus Richtung Wundersleben kommen „Am Hölzchen“ auf ihre Geschwindigkeit aufmerksam gemacht. Die Rede ist von elektronischen Geschwindigkeitsmess- und Anzeigetafeln, die auch Dialog-Displays genannt werden. Drei Anläufe habe die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Straußfurt genommen, um Fördermittel für den Kauf zu erhalten.

„Beim dritten Mal hat es geklappt“, berichtet Gemeinschaftsvorsitzende Beatrice Bostelmann. Froh ist sie, dass Heiko Stecklum, Leiter des Ordnungsamtes, beharrlich immer wieder neue Anträge beim Landesverwaltungsamt gestellt hat. Der Bedarf in den Mitgliedsgemeinden war groß. „Immer wieder wurde in den Gemeinderatssitzungen von den Gemeinderäten selbst oder den Gästen zu schnelles Fahren an sensiblen Orten moniert“, berichtet sie.

Die Tafeln wurden deshalb in der Nähe der Schulen, Kindergärten, oder nahe der Turnhalle, wie in Straußfurt, aufgestellt. Ziel sei es, die Sicherheit von schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Kindern, Senioren, Rollstuhlfahrern, Fußgängern und Radfahrern zu erhöhen.

Die für die Tafeln eingerichteten Standorte wechseln. „Um die Förderung zu erlangen, mussten für jede Gemeinde zwei Standorte benannt werden, die die gleichen Voraussetzungen erfüllen“, erklärt die VG-Chefin, die das auch für sinnvoll hält. „Die Autofahrer gewöhnen sich viel zu schnell an die Schilder und die Wirkung verpufft.“ Noch jedoch sei das nicht der Fall.

Zuletzt habe sie aus Haßleben positive Rückmeldungen erhalten. Neben der Anzeige der Geschwindigkeit und der Rückmeldung in Form eines lachenden und schmollenden Gesichts (Smileys) könne mit den Geräten auch die Anzahl der frequentierenden Fahrzeuge gezählt und deren Geschwindigkeit dokumentiert werden. „Wir erhalten somit auch wichtige Daten, um gegebenenfalls Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzungen beantragen zu können“, erklärt Beatrice Bostelmann.

Bei den vier Tafeln soll es bleiben. Bei Bedarf in anderen Mitgliedsgemeinden könne auf ein fünftes, eigenes Gerät der VG Straußfurt zurückgegriffen werden.