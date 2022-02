Mehrere Unfälle durch Sturmtief im Landkreis Sömmerda

Sömmerda. Durch starke Windböen kam es im Landkreis Sömmerda zu zahlreichen Unfällen. Es entstand hoher Sachschaden.

Am Freitag kam es in den Abendstunden zu mehreren Schäden durch das Sturmtief "Zeynep" im Landkreis Sömmerda. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde auf der Straße zwischen Orlishausen und Vogelsberg ein Sattelzug mit Auflieger von einer Windböe erfasst. Durch den Winddruck kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich in der Folge in der angrenzenden Bankette fest. Durch die umsichtige Fahrweise des Fahrers konnte Sachschaden vermieden werden.

Ebenfalls durch eine Windböe wurde ein Pkw mit Anhänger auf der B4 zwischen Greußen und Straußfurt erfasst. Dabei wurde der Anhänger des Gespanns durch den Wind umgeworfen und landete im Straßengraben. Der 61jährige Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

TA-Newsletter für Sömmerda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf der gleichen Strecke geriet ein Transporter wegen des starken Seitenwindes ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und stürzte im Straßengraben auf die Seite. Der 30-jährige Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Unwetter-Ticker: Erneute Unwetterwarnung für Thüringen - Ergiebiger Regen und Neuschnee erwartet - Bockwindmühle wird Opfer des Sturms