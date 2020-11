Die Kirche in Kleinrudestedt erhielt ihre Glocken zurück. Christian Beck und Andreas Singer schlagen die gusseiserne Glocke an den Kranhaken.

Als die Gloriosa zurück in den Erfurter Dom kam, war sie auch geschmückt. Deshalb hatte Bärbel Rödiger am Donnerstag für die drei Glocken der Coudray-Kirche in Kleinrudestedt ebenfalls für Schmuck gesorgt. Aus Tannengrün und den letzten Rosenblüten aus ihrem Garten hatte sie kleine Sträuße gebunden und an den Glocken befestigt.

Die Kleinrudestedter verfolgten aufmerksam das Geschehen vor der Kirche, Foto: Jens König