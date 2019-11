Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Bonbon- und Konfettiregen in die fünfte Jahreszeit

Die Narren des Weißenseer Karnevalvereins (WKV) starteten gestern in ihre silberne Jubiläumssession. Keine Frage, dass die Karnevalisten auch zur 25. Auflage den Amtsschlüssel des Bürgermeisters begehrten. Im Beisein der Vorschulkinder und Grundschüler versuchten WKV-Präsident Jürgen Rüdiger und seine Garde, in die Amtsstube zu gelangen und scheiterten bereits an der geschlossenen Tür. Nach erster Ratlosigkeit machte Präsident Uwe Hammer Bürgermeister Matthias Schrot ausfindig. Dieser saß, zünftig bayrisch gekleidet, bei einem Bier mit Kämmerer Nico Müller auf dem historischen Rathausbalkon. Was für eine Frechheit, ihn bei seiner Dienstberatung zu stören! „Sitzt du noch vom Oktoberfest hier oder was“, wollte es Hammer nicht glauben und ließ beide von der Garde abführen. Der Jubel auf dem Markt war groß, als WKV-Schatzmeisterin Anke Schmidt die Stadtkasse aus den Händen des Kämmerers entgegen nahm. Für die Narren lag eine erkleckliche Zahl von Geldscheinen in der Schatulle, „damit ihr a mal a Bier trinken könnt“, so Schrot, der den Schlüssel an das Prinzenpaar des Tages, Isabell I. und David I., weiterreichte. Im Anschluss flogen für die Kinder Süßigkeiten durch die Luft, Pfannkuchen wurden hingegen per Hand verteilt. Seine Jubiläumssitzung hat der WKV für den 16. November anberaumt, eine Woche später sind die Faschingsvereine des Landkreises in den Palmbaumsaal eingeladen.

Konfettiregen in Schloßvippach

Schloßvippachs Bürgermeister Uwe Köhler hat es den Narren gestern nicht einfach gemacht. Bevor das Kinderprinzenpaar Finja I. und Emil I. des Schloßvippacher Carnevalsvereins 1958 Schlüssel und Geldschatulle ergattern konnten, liefert sich das Gemeindeoberhaupt und Präsidentin Yvonne Bursch einen heftigen Schlagabtausch. Auf: „Wir tauschen nur die Narren aus. Mit Lachen und Radau erobern wir den Bau“, gab Köhler doch nach und überließ den Narren das Sagen. Natürlich durfte zur Freunde der Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten und vieler Schaulustiger die Konfettikanone nicht fehlen. Auch das Motto „Konto leer und Flaute im Bett , beim Vippacher Fasching bebt das Parkett“ wurde verkündet.