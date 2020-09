Die Nachricht war schneller. Aber nun ist auch die Urkunde da – und damit ist es hochoffiziell. Die Landgemeinde Kindelbrück mit den Ortsteilen Bilzingsleben, Frömmstedt, Kannawurf und Kindelbrück ist in das Thüringer „Programm der Dorferneuerung und -entwicklung von 2021 bis 2025“ aufgenommen. Zur Bürgermeisterdienstberatung am Donnerstagabend konnte Landgemeinde-Bürgermeister Roman Zachar das bedeutungsschwere Papier seinen Mitstreitern vorweisen. Den Zuschlag erhielt die kommunale Gemeinschaft in Anerkennung von viel Zeit und Energie, die sie in die Erarbeitung eines Gemeindlichen Entwicklungskonzeptes gesteckt hätten, hatte Infrastrukturminister Benjamin Immanuel Hoff betont. Die Dorfentwicklung sei strategie- und prozessorientiert und verfolge einen dorf- und ortsübergreifenden Ansatz. „Wir können jetzt an die Umsetzung gehen“, sagte Zachar. Die Aufnahme ins Programm gestattet es, Fördermittel aus dem Dorfentwicklungsprogramm zu beantragen, garantieren den Zuschuss aber nicht gleich. Das Gemeindliche Entwicklungskonzept verbindet u.a. eine Bestandsaufnahme mit einer Stärken-Schwächen-Analyse, benennt Handlungsfelder und Entwicklungsziele und untersetzt konkrete Projekte mit einer Umsetzungsstrategie und einem Finanzierungskonzept.