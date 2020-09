Die Polizei in Sömmerda hatte es gestern mit einem besonders schweren Fall von Diebstahl an einer Schule in Sömmerda zu tun. (Symbolfoto)

Sömmerda. Mehrere hundert Euro Bargeld und Mobiltelefone klauten Diebe während des Sportunterrichts an einer Schule in Sömmerda am Mittwoch.

Nach Angaben der Polizei drangen die Diebe am Mittwochvormittag auf dem Schulgelände in der Fichtestraße während des Schulsports in die unverschlossene Umkleidekabine ein und durchsuchten sämtliche Kleidungsstücke. Die noch Unbekannten erbeuteten dabei Bargeld in Höhe von fast 400 Euro sowie sieben Mobiltelefone.

Der Gesamtwert der Beute wird auf 2500 Euro geschätzt.