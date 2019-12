In der St. Petrikirche in Leubingen ist am 8. Dezember ein Musical zu hören.

Leubingen. „Fresh Vocals“ singen vom Wunder der Heiligen Nacht in Leubingen. Zu hören ist ein zeitgenössisches Weihnachtsoratorium

Musical in der St. Petrikirche

„Bethlehems Child - Das Kinde von Bethlehem“ ist der Titel eines Musicals, das am Sonntag, dem 8. Dezember, um 18 Uhr in der St. Petrikirche in Leubingen aufgeführt wird.

„Bethlehems Child“ ist ein zeitgenössisches Weihnachtsoratorium. Den amerikanischen Komponisten Victor C. Johnson und Lloyd Larsen gelingt es, die Weihnachtsgeschichte in ein modernes Gewand zu kleiden, in dem sie bekannte Weihnachtslieder mit eingängigen Melodien kombinieren. Die Chorsätze werden zusammengehalten von erzählenden Texten.

Die Fresh Vocals aus Erfurt sind ein gemischter Chor von 35 Sängern, die sich seit 2014 vielen Spielarten moderner Musik verschrieben haben. Zum Repertoire gehören Spirituals, Gospels und Populars, aber auch kontemplative Musik. Die Leitung hat Pfarrer Bernhard Zeller. Der Eintritt ist frei. Um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.