Nach dem Meistertitel in den Sömmerdaer OP-Saal

Im Hause Seyfarth in Erfurt wird an diesem Wochenende gefeiert. Der 13-jährige Simon hat bei den deutschen Meisterschaften der Para-Leichtathletik, ausgerichtet von seinem HSC Erfurt, am vergangenen Wochenende die Goldmedaille in der Altersklasse U17 im Kugelstoßen geholt. Im 60-Meter-Sprint und auf der 200-Meter-Distanz holte sein Sohn zudem Silber, erzählt Vater Sven Seyfarth stolz. Erstmals hatte der Jugendliche an diesem Wettbewerb teilgenommen und dann gleich so ein Ergebnis, das war eine Mega-Überraschung für ihn selbst, seine Eltern und den Trainer. Viel Zeit, sich im Kreis der Familie und von Freunden darüber zu freuen, blieb dem 13-Jährigen aber nicht. Gleich am Sonntag nach den Meisterschaften packte die Familie die Tasche und brachte den Sohn ins KMG-Klinikum nach Sömmerda. Dort stand am Montag die nächste Operation für Simon an – seine insgesamt 79. in Folge einer Meningokokken-Sepsis, die er im Alter von 15 Monaten erlitt. Seitdem gehören Arztbesuche zum Alltag von Simon Seyfarth. Sein linker Fuß ist amputiert, immer wieder wurden Hauttransplantationen an seinem Körper notwendig.

Im Oktober vergangenen Jahres wurden dem 13-Jährigen im Sömmerdaer Klinikum drei Expander in seinen linken Arm implantiert, damit sich die Haut ausdehnt, wächst und auf ein großes Narbenfeld hinter Simons linken Ellenbogen verpflanzt werden kann. Der Leitende Arzt im Bereich Handchirurgie der Thüringer KMG-Kliniken, Dr. Roman Slodicka, hatte diese in der plastischen Chirurgie übliche, in so einem Fall aber erstmals angewendete Behandlungsmethode empfohlen. Nun wurden am Montag also die Expander entfernt, die Haut verpflanzt und auch am Fuß noch einmal ein Eingriff vorgenommen. „Es ist alles gut verlaufen, Simon ist am Mittwoch entlassen worden“, berichtet Sven Seyfarth. Sein Sohn habe eine ziemlich große Narbe am Arm, aber die Wunde sehe gut aus, sagt er. Was zählt, sei die Funktionalität, Simon soll seinen Arm wieder voll bewegen können. Im Moment sitze Simon im Rollstuhl, man müsse jetzt Geduld haben. Wahrscheinlich können nächste Woche aber schon die ersten Fäden gezogen werden. Und dann kann der Sportbegeisterte hoffentlich bald wieder Fußball und Leichtathletik trainieren.