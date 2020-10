Nach Unfall bei Ottenhausen die Helbe abgeschiebert

Zu einem Unfall wurde die Weißenseer Feuerwehr Donnerstagmittag in den Ortsteil Ottenhausen gerufen. Wie Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos) auf Nachfrage informierte, war eine landwirtschaftliche Maschine am Ortseingang Ottenhausen aus Richtung Weißensee in den Graben gekippt und Dünge- bzw. Pflanzenschutzmittel ausgelaufen. Das Fahrzeug lag auf der Seite, die Fahrerin blieb neben dem Schreck offenbar unverletzt.

Da ein erheblicher Teil des Mittels ausgelaufen war, versuchten die Einsatzkräfte mit Unterstützung der Unteren Wasserbehörde, Schlimmeres zu verhindern. Gleich neben der Unfallstelle fließe die Helbe, deshalb habe man diese abgeschiebert, so Schrot. Auch das Wehr in Greußen sei geschlossen worden, damit kein Wasser nachlaufe. Das bleibe auch bis auf Weiteres so, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in den Weißenseer Gondelteich gelangt. Die Untere Wasserbehörde habe Proben genommen. Nicht einfach gestaltet habe sich auch die Bergung des Fahrzeuges. Es mussten Großkräne angefordert werden. Die etwa zehn nach der Alarmierung um 11.51 Uhr ausgerückten Wehrleute waren bis gegen 17 Uhr im Einsatz. Darunter Matthias Schrot selbst, der sich deshalb auch zum Richtfest des Wohnparks in Weißensee entschuldigen ließ.