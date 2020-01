Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Kölledaer Stadtbibliothekarin hat eine Ader für Krimis

Seit dem 1. Januar hat Antonia Luisa Dingeldein die Leitung der Kölledaer Stadtbibliothek übernommen. Ganz neu ist ihr Gesicht den Stammlesern jedoch nicht. Bereits seit Oktober hat sie ihre Vorgängerin Heide Stottmeier in die neue Aufgabe eingearbeitet. Eine ganze Menge Elan und Begeisterung bringt Antonia Luise Dingeldein mit. Die 27-Jährige ist vom Fach. Sie hat drei Jahre in Hamburg Bibliotheksmanagement studiert und danach fast genauso lange in der Jenaer Universitätsbibliothek gearbeitet. „Das war eine schöne Zeit mit einer tollen Arbeit und einem sehr guten Betriebsklima“, erinnert sie sich gern zurück.

Abschied von weiten Wegen zur Arbeit Was weniger toll für die Sömmerdaerin war das tägliche Pendeln. Sie hat die Chance zur Heimkehr beim Schopf gepackt, als sie die Kölledaer Ausschreibung las. In der Einarbeitungszeit hat sie sich viel von Heide Stottmeier abgeschaut, will weiterführen, was gut lief – und ein paar neue Akzente setzen. Sie möchte die Bibliothek zukunftszugewandter machen, verstärkt auf Social Media, Facebook und Instagram setzen. Den Fokus möchte sie stärker auf die Bibliothek als Erlebnisraum, als Treffpunkt legen. Die Stadtbibliothek als zweites Wohnzimmer ihrer Leser Die reine Ausleihe werde es zwar weiter geben, aber ansonsten würde sie lieber so etwas wie ein zweites Wohnzimmer für die im letzten Jahr 6500 Kunden – und hoffentlich ein paar neue – vorhalten. Dabei sollen auch ein paar Umgestaltungen helfen. „Da muss ich aber erst noch mit dem Bürgermeister reden“, sagt sie. Ganz ohne Geld gehe das ja auch nicht. Auch die Öffnungszeiten will sie vielleicht noch einmal überdenken. Selbst ist die neue Stadtbibliothekarin übrigens Krimi-Fan. Sebastian Fitzek und Andreas Winkelmann liest sie besonders gern, zurzeit allerdings eine von deren Eltern verfasste Biografie des schwedischen U-Boot-Mörder-Opfers Kim Wall. „Das ist keine leichte Kost, aber unheimlich fesselnd und Mitgefühl weckend“, sagt sie.