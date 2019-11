Neue Nebenanlagen – altes Problem

Stellflächen für Autos hat Kindelbrück zur Genüge. Im Rahmen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt kamen unlängst 14 neue Stellflächen zwischen der Brücke Mühlgraben/Poststraße bis zum Mühlhof hinzu. Zwei Parkflächen entstanden in der Kirchstraße neu. Der Puschkinplatz ist offizieller Parkplatz. An der Kirche und am Topfmarkt sind weitere Stellflächen.

Und doch gibt es immer wieder Unvernünftige, die mit ihren Fahrzeugen die neuen Gehwege verstellen. Sei es nur auf einen Sprung zum Bäcker rein oder aber über mehrere Stunden. Beschwerlich wird dann der Weg der betagten Kindelbrücker, die im Awo-Seniorenkomplex Im Pfarrgarten ihr Zuhause gefunden haben. Mit Rollator oder Rollstuhl die Fahrzeuge zu umschiffen, ist nicht einfach.

Ihrem Unmut machten zwei Bewohnerinnen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchten, Luft. Nicht nur, dass die neu gepflasterten Gehwege unter der Last leiden würden, sondern sei der Gang zum Einkaufsmarkt oder Geldinstitut auch mit Ängsten verbunden. Niemand möchte an einem geparkten Auto vorbeischrammen, geschweige denn auf die viel befahrene Bundesstraße ausweichen müssen. Die Seniorinnen fragen, ob dieser Zustand nicht mit vermehrter Kontrolle geändert werden könnte.

Unsere Redaktion wandte sich mit dieser Problematik an die Verwaltung in Kindelbrück. „Bisher kontrolliert in Absprache mit dem Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kindelbrück als sogenannte Polizeiliche Vollzugshilfe unser Kontaktbereichsbeamter diese sogenannten geringfügigen Ordnungswidrigkeiten (Paragraf 56, Absatz 1 Ordnungswidrigkeitengesetz) nach Paragraf 24 des Straßenverkehrsgesetzes, die im ruhenden Verkehr festgestellt werden“, informiert dazu Maik Eßer, Vorsitzender der VG. Die Ahndung dieser Ordnungswidrigkeiten erfolge dann automatisiert über die Bußgeldstelle. Einen eigenen Kontrolleur (Politesse oder Hilfspolizist) gebe es beim Ordnungsamt der VG Kindelbrück nicht. Auch er appelliere an die Vernunft der Kraftfahrer.