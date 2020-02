Neue Niederlassung in Rastenberg bringt viele Vorteile

„Hier gibt es Toiletten, ein Dach über den Kopf und eine Heizung. Im Winter ist das nicht zu unterschätzen“, nennt Holger Sommer die Vorzüge der neuen Niederlassung der Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV Sömmerda mbH. Das Unternehmen hatte im November vergangenen Jahres den ehemaligen Betriebshof der Firma Fischer am Carl-Zeiss-Ring in Rastenberg übernommen.

Der 57-jährige Busfahrer ist vor einem Jahr nach einer Umschulung vom Lkw- auf den Busverkehr umgestiegen. Dass er sich nun in den Pausen in Rastenberg mit Kollegen austauschen und das Frühstücksbrot nicht hinterm Lenkrad, sondern am Tisch einnehmen kann, weiß er zu schätzen. Nicht anders geht es Simone Huhnstock. Auch sie lenkte ursprünglich einen Lkw, war anschließend zwölf Jahre im Security-Dienst in Erfurt tätig und ließ sich 2018, damals für das Unternehmen Fischer, zur Busfahrerin umschulen. Mit der Übernahme des Betriebshofes ging auch die Personalübernahme einher. Damit gehört die 48-Jährige heute zum VWG-Team und ist in der 46-köpfigen Mannschaft eine von insgesamt fünf Busfahrerinnen.

VWG-Chef Wolfgang Kunz zeigt das neue Display, mit dem sich die Fahrer in Rastenberg auf dem Laufenden halten können. Foto: Jens König

Wolfgang Kunz, der Geschäftsführer der VWG, ist zufrieden. „Die Niederlassung ist gut angelaufen. Vor allem die Bedingungen für unsere Fahrer haben sich wesentlich verbessert.“ Bezahlt mache sich die Rastenberger Dependance und die damit kürzeren Wege aber auch für das Unternehmen. So können durch den Wegfall der An- und Abfahrten Spritkosten in Höhe von 170.000 Euro pro Jahr gespart werden.

Baulich hat sich an dem ehemaligen Betriebshof schon einiges getan. „Wir haben die Außenbeleuchtung erneuert, eine Alarmanlage eingebaut sowie in den Sozialräumen die Heizung und die Toiletten instand gesetzt“, zählt Kunz auf. Montiert wurde ebenso ein großes Display, auf dem die Fahrer in Kontakt mit der Hauptzentrale in Sömmerda stehen und über Dienstpläne oder Baustellen informiert werden. Noch gut zu tun, gibt es in der Halle. Eine Zwischenwand wurde bereits entfernt. Weitere Aufräumarbeiten sind noch notwendig, damit die Busse künftig hier einen trockenen Unterstand bekommen. Insgesamt sieben Stellplätze sollen bis April geschaffen werden. Die auf dem Gelände befindliche Tankstelle soll jedoch nicht wieder genutzt werden. „Diese in Betrieb zu nehmen, ist einfach zu aufwendig. Das lassen wir vorerst sein“, erklärt der Geschäftsführer. Die Busse werden demnach weiterhin in Sömmerda getankt und gewaschen. Dagegen müsse unbedingt etwas am Dach der Rastenberger Niederlassung getan werden, das an einigen Stellen undicht sei. Außerdem werde die Einfahrt noch mit einer automatischen Öffnungsanlage ausgestattet.

Guter Dinge ist der Geschäftsführer Anfang nächster Woche einen neuen Bus in Betrieb nehmen zu können. Am Mittwoch werden er und weitere Mitarbeiter nach Ulm fahren und das neue zwölf Meter lange, voll klimatisierte, absenkbare und niederflurige Fahrzeug in Augenschein zu nehmen. Vor Ort sollen die künftigen Fahrer schon eine Einweisung erhalten. „Ist alles in Ordnung, wird der Bus am Donnerstag nach Thüringen überführt“, kündigt Kunz an. Mitte April und aller Voraussicht nach im Juni werden noch zwei weitere neue Busse erwartet. Die Anschaffungskosten liegen zwischen 205.000 und 250.000 Euro pro Bus. Das Land Thüringen unterstützt den Kauf mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 210.000 Euro.

Die Aussichten für die Fahrzeugflotte für dieses Jahr sind getrübt. Um den Stand zu halten, wären lauf Kunz vier neue Busse nötig. Beantragt wurden beim Land Fördermittel für drei Fahrzeuge. „In Aussicht gestellt wurden uns Mittel für einen Bus“, erklärt er.

Beschäftigt sind im Unternehmen aktuell 46 Busfahrer. „Um Krankheit und Urlaub gut abdecken zu können, bräuchten wir 49“, sagt er und berichtet weiter, dass Anfang März ein neuer Fahrer eingestellt wird.