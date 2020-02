Neue Technik und elektrische Betten im Sömmerdaer Krankenhaus

Die Pläne zum Ausbau des Sömmerdaer Krankenhauses, dem sogenannten Bauteil C, werden weiter verfolgt, sagte der Geschäftsführer des KMG-Klinikums Sömmerda, Tim Wozniak, auf Nachfrage der Thüringer Allgemeine. Seit 1. Februar gebe es in der KMG-Gruppe einen neuen Architekten, der sich auch um das Projekt am Standort Sömmerda kümmere. Geplant ist seit Jahren, den Eingangsbereich neu zu gestalten und eine Intensivstation neu zu bauen. In die Pläne des damaligen DRK-Krankenhauses seien jetzt noch KMG-Ideen eingeflossen und Veränderungen vorgenommen worden, die mit dem Ministerium besprochen werden. So schnell wie möglich wolle man den Umbau realisieren, einen genauen Zeitplan könne man aber nicht benennen.

Wie in jedem Jahr habe man auch 2020 im Wirtschaftsplan Geld für neue Medizintechnik eingestellt, so Wozniak. Das betreffe zum Beispiel die neue Klinik für Gastroenterologie am KMG-Klinikum Sömmerda. Anfang des Jahres nahm Dr. Marc Walther seine Tätigkeit als Chefarzt dieser neu eröffneten Fachabteilung auf, sein Spezialgebiet seien unter anderem Erkrankungen der Leber- und Gallenwege. Dafür werde die erforderliche Medizintechnik angeschafft und derzeit kleinere Umbauarbeiten ausgeführt.

Auch andere Abteilungen würden individuell medizinisch ausgerichtet und weiterentwickelt, so der Geschäftsführer. Das betreffe zum Beispiel die Allgemein- und Viszeralchirurgie. Nach der Etablierung des Hernienzentrums stehe als zweite Stufe die Beantragung als Kompetenzzentrum Hernien an.

Der Bereich Unfallchirurgie und Orthopädie, der im Herbst vergangenen Jahres in zwei eigenständige Fachabteilungen getrennt worden war, ist indes wieder in die alte Struktur unter Leitung von Chefarzt Dr. Axel Einicke zurückgeführt worden. Dr. Sacha T.W. Mann, der seit 2. September als Chefarzt der Orthopädie und des neu gegründeten KMG-Gelenkzentrums Mittelthüringen am KMG-Klinikum Sömmerda tätig war, habe sich privat umorientiert und sei in eine andere Klinik gewechselt. Man werde die Situation im Unternehmen bewerten und dann entscheiden, ob das Projekt noch einmal neu gestartet werde, so Tim Wozniak.

Investieren will das KMG-Klinikum Sömmerda in neue Betten und Nachttische. Sukzessive sollen diese in den kommenden Jahren ausgetauscht werden, beginnend mit einer 38-Betten-Station in diesem Jahr. Bisher seien noch nicht alle der insgesamt 180 Betten im Sömmerdaer Krankenhaus elektrisch zu bedienen. Die neuen Modelle seien in der Pflege leichter zu handhaben und bieten für Patienten mehr Komfort, sagt der Geschäftsführer.

Seit der Übernahme der ehemaligen DRK-Klinik im Sommer 2019 sei es auch gelungen, neue Mitarbeiter insbesondere im ärztlichen Dienst zu gewinnen, unter anderem in der Notfallambulanz und in der Allgemein- und Viszeralchirurgie, so Tim Wozniak. Eine genaue Zahl will das Unternehmen nicht nennen.

Er freue sich über die Entwicklung des Hauses, betont der Geschäftsführer. Die Bevölkerung nehme das KMG-Klinikum an, Patientenveranstaltungen seien sehr gut besucht und man gelte auch als attraktiver Arbeitgeber, was unter anderem Initiativbewerbungen zeigten. Auch die Belegungszahlen seien seit Juli vergangenen Jahres deutlich gestiegen, das Krankenhaus sei im Schnitt zu mehr als drei Vierteln gefüllt. Das sei nicht selbstverständlich.