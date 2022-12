Neuer Film zum Raspehaus in Rastenberg bei Besuch von Staatssekretärin gezeigt

Rastenberg. Der Förderverein veröffentlicht ein neues Imagevideo und berichtet der Kulturstaatssekretärin über die Pläne für das historische Gebäude.

Ein Versprechen löste die Staatssekretärin für Kultur der Thüringer Staatskanzlei, Tina Beer, kürzlich am Raspehaus in Rastenberg ein. Wie der Förderverein Raspehaus informiert, hatte sie als Schirmherrin der diesjährigen Aktion des Fördervereins, einem Kreativwettbewerb, bei der Prämierung zum Tag des Offenen Denkmals im September leider nicht teilnehmen können. Sie versicherte den Mitgliedern damals aber, sich zu einem späteren Zeitpunkt in Rastenberg ein Bild von der Arbeit des Fördervereins zu machen. Nun tat sie dies.

„Ich bin dankbar für viele Initiativen, die sich in ganz Thüringen um so wichtige Projekte wie das Ihre kümmern“, betonte die Kulturstaatssekretärin nunmehr bei ihrem Vor-Ort-Besuch, so der Vorsitzende des Fördervereins, Andreas Martini. Er sowie weitere Vereinsmitglieder und Stefan Schmidt von der Filmfabrik Weimar begleiteten Tina Beer in Rastenberg.

Museum und Gastronomie im Kulturdenkmal geplant

Vor dem historischen Raspehaus aus dem 17. Jahrhundert standen Themen wie die bisherigen Sicherungsmaßnahmen am Gebäude sowie die Zukunft des Gebäudes einschließlich eines Nutzungskonzepts im Mittelpunkt des Gesprächs, heißt es weiter. Martini habe der Staatssekretärin die Pläne dargelegt, neben einer Gastronomie nach dem Vorbild eines der ältesten europäischen Kurcafés auch ein in Deutschland bislang einzigartiges Museum zur Geschichte der Verwaltung und des Staatswesens einzurichten. Umspannt werde das Thema durch Thomas Raspe, einst Amtsmann im Herzogtum Weimar und Besitzer des Rastenberger Raspehauses.

„Unser Ziel als Förderverein ist es, dieses einzigartige Kulturdenkmal für die Stadt und die Region zu erhalten. Mit dem Nutzungskonzept soll in die altehrwürdigen Mauern wieder Leben einziehen. Wir sind dankbar über die Wertschätzung, die uns Staatssekretärin Tina Beer mit ihrem Besuch bei uns in Rastenberg zum Ausdruck bringt“, sagt Vereinschef Andreas Martini.

Auf die Staatssekretärin für Kultur wartete zum Abschluss des Besuchs noch eine besondere Überraschung: Sie war die erste, die den neuen Imagefilm des Vereins sehen durfte. Erstellt wurde er von der Filmfabrik Weimar durch Stefan Schmidt.

Zu sehen ist der Film auf der Internetseite des Vereins unter www.raspehaus-rastenberg.de