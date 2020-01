Neuer Glanz für Altes Gut in Riethgen

„Andere gehen nach der Arbeit auf die Couch. Ich gehe auf meine Baustelle“, sagt Dorrit Uhrich und meint damit das Alte Gut in der Thomas-Müntzer-Siedlung, einem Ortsteil von Riethgen. Das Gelände der früheren Deutschordenskommende nennt sie seit Januar 2018 ihr Eigen. „Die Gemeinde wollte das Areal verkaufen und ich habe mich lange mit dem Gedanken getragen. Mach ichs oder mach ichs nicht“, erzählt die 52-Jährige. Sie griff zu. Dass die Entscheidung richtig war, davon ist sie auch ein Jahr später überzeugt. „Es fehlt hier einfach an einem Ausflugsziel“, sagt sie und sieht den geschichtsträchtigen Ort und die Nähe zur Unstrut als weitere Pluspunkte.

Entstehen soll ein Bauernhof. Im Alten Gutshaus schwebt ihr ein kleines Hofcafé vor. Im ersten Stock will sie Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen oder für Kinder und Jugendliche schaffen, die hier ihre Ferien verbringen wollen. Eine Werkstatt und ein Hühnerhof sollen in einem weiteren Gebäudekomplex untergebracht werden. Weitere sehr marode Gebäude müssen noch abgerissen werden.

„Hier im Dorf denken alle, ich bin verrückt. Aber man muss doch verrückt und mutig sein“, sagt die gelernte Tischlerin und studierte Holztechnikerin.

Zur Wende war sie mit dem Studium fertig. Damals fand sie in ihrer Studienrichtung keinen Beruf. Das Handwerk hat sie jedoch immer begleitet. Blickt sie zurück, dann ist das Gutshaus das sechste Haus, dem sie neues Leben einhauchen will.

Eines dürfte vielen Sömmerdaern bekannt sein: das Wohn- und Geschäftshaus in der Langen Straße 67. Das Objekt habe sie als „ganz schlimme Ruine“ übernommen, abgerissen und wieder ganz neu aufgebaut. Zehn Jahre tischte sie hier in der Mittagszeit Gästen Suppen und andere Köstlichkeiten auf. Sie spricht von einer schönen Zeit. Noch größer aber war der Reiz, etwas Neues zu beginnen.

Sie fand im vergangenen Jahr in einem Betrieb eine Anstellung, verkaufte das Sömmerdaer Haus und nutzt das Geld nun als Startkapital für das Gutshaus in Riethgen.

Ein Fenster hat Dorrit Uhrich bereits saniert. Es dient als persönliche Motivation. Foto: Annett Kletzke

Anders als viele Einwohner könne sie die Schönheit des Hauses bereits erkennen. „Das Gebäude ist einfach an vielen Stellen DDR-kaputt-saniert“, sagt sie und zeigt auf die dicke Putzschicht, die sie an einer Stelle entfernt hat.

Zum Vorschein kamen Natursteine, die künftig das gesamte Erscheinungsbild des Hauses prägen sollen. Als eigene Motivation hat sie ein Musterfenster entworfen und eingebaut, in dessen Stil künftig alle Fenster gestaltet werden sollen. Bislang jedoch war viel Zeit für die Entkernung des Hauses notwendig. Mehr als 20 Container wurden mit Müll und Schutt gefüllt.

Den Zeitplan für die nächsten drei Jahre hat sie sich schon abgesteckt. So sollen 2020 Dach und Fenster an die Reihe kommen. Im Jahr darauf stehen Elektrik, Heizung und Sanitär an. 2022 will sie sich dem Innenausbau, den Türen und Treppen widmen, so dass im Herbst 2022 die ersten Gäste empfangen werden können. „Das ist sportlich, aber ich will es schaffen“, lässt sie an ihrer Motivation keinen Zweifel. Im Gespräch lässt sie bereits Bilder von kleinen Tischen und Stühlen des Hofcafés sowie der Terrasse zum Hof entstehen. Die Haltung von Hühnern, Schweinen oder auch Eseln könne sie sich hier auf dem Gelände als Landwirtin im Nebenerwerb gut vorstellen.

Hand angelegt hat Dorrit Uhrich auch an einem weiteren Gebäude, das künftig eine Werkstatt beherbergen soll. Sie versah es mit einem neuen Dach, baute Fenster ein und reparierte Schäden im Mauerwerk. Eingebaute Scherben oder auch ein Milchkrug geben der Fassade eine ganz persönliche Note.

Überzeugt ist sie davon, vieles in Fleißarbeit bewerkstelligen zu können. Mögliche Geldquellen will sie aber dennoch anzapfen. Bei der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt hat sie bereits einen Antrag auf Fördermittel gestellt.