Neuer Vorstand des Kunstvereins setzt Schwerpunkte für 2020

Nach zwei Jahren wählte der Kunstverein der Region Sömmerda turnusmäßig einen neuen Vorstand. Notwendig war dies auch, weil die 2. Vorsitzende zurückgetreten war, berichtet Kim Fischer für den Verein.

Nach einigen Vorschlägen von Mitgliedern seien schnell Freiwillige für den Vorstand gefunden worden. Als erste Vorsitzende wird weiterhin Manuela Schütze-Spöhrer, Leiterin der Linedancegruppe „Wild Steps“, agieren. An ihrer Seite erhält sie ab sofort tatkräftige Unterstützung von dem zweiten Vorsitzenden Enrico Plachetka (Spielleute Kugeldidudel). Im Beirat ist weiterhin Claus Görner für die Finanzen zuständig. Die Öffentlichkeits -und Pressearbeit übernimmt zukünftig Kim Fischer.

Der neue Vorstand möchte sich bei allen derzeit 48 Mitgliedern sowie den Freunden und Förderern für die zuverlässige Zusammenarbeit sowie finanzielle Unterstützung bedanken. In der ersten Vorstandssitzung wurden auch gleich die nächsten Ziele und Veranstaltungen besprochen. „Natürlich sollen die etablierten Veranstaltungen beibehalten werden“, so Kim Fischer. Aber auch neue Ideen seien vorgeschlagen worden.

Zu den geplanten Veranstaltungen sind schon jetzt alle herzlich eingeladen. Dazu gehört eine Kunstfahrt nach Gotha und Eisenach am 25. April, an der auch Nicht-Vereinsmitglieder teilnehmen können. Der Kunstmarkt im Saal des Bürgerzentrums „Bertha von Suttner“ ist für den 10. Mai vorgesehen. Auch beim Stadtfest in Sömmerda am 13. Juni und beim Sommernachtsball im Gutshaus Tunzenhausen am 22. August ist der Kunstverein der Region Sömmerda dabei. Geben wird es auch wieder das traditionelle Irish Folk mit Irish Dew im Saal der „Bertha von Suttner“ – und zwar am 13. November.

Der Kunstverein der Region Sömmerda mit seinen acht Sparten vom Malkreis über die Zupfergruppe bis zu Kampfkunst würde sich über weitere Mitglieder freuen. „Auch sind wir offen für kunst -und kulturschaffende Vereine, die Interesse an einer Mitwirkung in unserem Verein haben“, unterstreicht Kim Fischer.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Kontakt: Homepage www.soem-kunst.de oder per Mail über info@soem-kunst.de