Nie ohne Werkzeug, Farbe und Leiter auf Tour im Landkreis Sömmerda

Der Kreiswegewart Uwe Rödiger repariert einem Wanderwegweiser an der Unstrutbrücke in Schallenburg.

„Die Schilder hängen wieder“, meldet Uwe Rödiger Vollzug. Der Kreiswegewart meint damit vier Radverkehrswegweiser, die Mitte September am Gera-Radweg bei Gebesee abgeschraubt und entwendet wurden. Der Landkreis, der an überregional bedeutsamen, touristischen Radwegen die Radverkehrswegweisung sowie die touristische Infrastruktur unterhält, hatte Anzeige erstattet. Ein Schaden von 400 Euro war durch die Aktion entstanden. „So etwas gab es bisher noch nicht“, sagt er kopfschüttelnd. „Die Wegweiser standen direkt am ‘La Boum’ gleich hinter der Brücke. Es muss aufwendig gewesen sein, sie abzumontieren und wegzufahren“, ist Uwe Rödiger überzeugt Auch wenn der Fall bisher einmalig sei, gebe es Vandalismus immer wieder. Mobiliar wird zerstört. Verkehrszeichen besprüht oder illegal Müll entsorgt, berichtet der Kreiswegewart.