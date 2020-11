Nikolaus im Schwimmbad in Kindelbrück

Ob das Wetter am Nikolaustag zum Baden einlädt, ist eher unwahrscheinlich. Fakt aber ist: Der Nikolaus kommt ins Freibad nach Kindelbrück. Am 6. Dezember wird er von 14 bis 16 Uhr auf Vermittlung der SSG Kindelbrück dort Hof halten und Kindern, die saubere Stiefel vorweisen können, auf Abstand ein kleines Geschenk zukommen lassen. Klaus Günther, SSG-Vorsitzender und Mitglied im Landgemeinderat, sieht in der Aktion einen kleinen Ersatz für den Weihnachtsmarkt, auf dessen Durchführung Stadt und Vereine in diesem Jahr verzichten müssen.