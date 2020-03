Notfallbetreuung für fünf Kinder in Sömmerda

In den Kindertagesstätten der Stadt Sömmerda ist es leise geworden. Entsprechend der Weisung des Thüringer Bildungsministeriums bleiben seit gestern auch die sechs städtischen Kindereinrichtungen bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Die Eltern waren zuvor informiert worden, dass in den Kindergärten ausschließlich für diejenigen Mädchen und Jungen eine Notfallbetreuung angeboten wird, deren Eltern im Bereich der öffentlichen Daseinsfürsorge unverzichtbare Tätigkeiten ausüben. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Regelungen werden stringent eingehalten

In der Kreisstadt betraf dies gestern zunächst fünf Kinder, informierte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Die Eltern mussten den Bedarf am Morgen, als sie die Kinder in die Einrichtungen brachten, schriftlich nachweisen. Dabei sei es zu keinerlei Vorkommnissen, Problemen oder Ärger gekommen, sei dem Bürgermeister von den Leitungen der Kindergärten versichert worden. Einige verzweifelte Eltern, die nicht die strengen Vorgaben für die Notfallbetreuung erfüllen, hätten ihre schwierige Situation dargestellt und – vergebens – um Betreuung ihrer Sprösslinge nachgesucht, zum Beispiel im Kindergarten „Bummi“ in Leubingen. Dabei seien aber alle sachlich geblieben, sagt Hauboldt. Er könne nachvollziehen, dass die Situation für einige Eltern sehr unschön ist, doch man müsse im Sinne der Gesundheitsvorsorge die Regelungen stringent einhalten, betonte er.

In der Kindertagesstätte „Glückliche Zukunft“ wurde am Dienstag für zwei Kinder die Notfallbetreuung realisiert, für zwei weitere wird sie geprüft. Foto: Jens König

Während in den Kindergärten „Frohsinn“ und „Flax und Krümel“ in Sömmerda und „Storchenglück“ im Ortsteil Orlishausen gestern für kein einziges Kind die Notfallbetreuung organisiert werden musste, wurde eine solche im „Mischka“ für ein Kind und in der „Glücklichen Zukunft“ in der Kernstadt sowie „Bummi“ in Leubingen für jeweils zwei Kinder in Anspruch genommen. In beiden letztgenannten Einrichtungen läuft zudem die Prüfung für je zwei weitere Kinder.

Weiterer Bedarf für nächste Woche angemeldet

Ohnehin wird sich die Zahl der betreuten Kinder in den kommenden Tagen noch leicht verändern. Einige Eltern haben Urlaub genommen oder anderweitig eine kurzzeitige Überbrückung gefunden, aber schon Bedarf für später angemeldet. Ab heute betrifft dies zum Beispiel ein Kind im „Flax und Krümel“, ab nächster Woche sechs Mädchen und Jungen im „Frohsinn“.

Die zunächst angedachte Lösung, für die wenigen Kinder eine gemeinsame Notfallbetreuung in einer Einrichtung zu organisieren, sei wieder verworfen worden, erklärte der Bürgermeister. Nach einem Hinweis des Ministeriums soll die Betreuung dezentral erfolgen. Die Erzieher seien ohnehin in ihren Kindergärten im Dienst. Sie seien zum Beispiel mit Planungen, Reinigung oder anderen Aufgaben beschäftigt. „Diese Woche gibt es für sie noch genug zu tun“, ist Ralf Hauboldt überzeugt.

Stadt wird keine Elternbeiträge einziehen

Ständig neue Informationen erreichen die Stadt bezüglich der Finanzierung der Elternbeiträge. Hatte es am Montagabend noch geheißen, dass die Eltern sie weiter zahlen müssen, gab es am Dienstag eine gegenteilige Information. „Wir gehen davon aus, dass die Elternbeiträge nicht zu zahlen sind. Wir werden auch keine ziehen“, betonte der Bürgermeister. In welcher Form eine Erstattung für die Kommunen erfolgen kann, ob das Land etwa einen Fonds einrichtet, werde man sehen müssen.

Begrüßenswert sei die Erweiterung der Kurzarbeiterregelung, die nun auch für bestimmte Branchen wie die Energieversorgung oder den Eigenbetrieb Abwasser greife. Für die Mitarbeiter der Verwaltung und die Erzieherinnen gelte die Regelung aber nicht, hier sei man auf Alternativen angewiesen. Bisher seien aber noch alle in Beschäftigung.

Abwasser-Kundenzentrum geschlossen

Neue Regelungen zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur gibt die Stadt auch für den städtischen Eigenbetrieb „Abwasser Sömmerda“ bekannt. Dazu gehöre, dass das Kundenzentrum in der Uhlandstraße für den Besucherverkehr geschlossen ist. Unter Telefon 03634 329-020 oder per Mail: eba@stadtsoemmerda.de sind die Mitarbeiter weiterhin zu erreichen.

Auch die Wohnungsgesellschaft Sömmerda mbH (WGS), ein städtisches Tochterunternehmen, habe Vorsorgemaßnahmen getroffen, heißt es aus dem Rathaus. Die Geschäftsstelle wurde für den öffentlichen Besucherverkehrgeschlossen und die Sprechtage bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Mitarbeiter stehen weiterhin telefonisch oder per Mail zur Verfügung. In dringenden Fällen erreichen Mieter die Bereitschaftsfirmen über die bekannten Telefonnummern.

Kassenautomat der SEV weiterhin nutzbar

Maßnahmen bezüglich der sehr angespannten Situation in Sachen Corona-Virus gibt es auch bei der Sömmerdaer Energieversorgung GmbH (SEV). Geschäftsstelle/Kundencenter bleiben bis auf Weiteres geschlossen, informierte die Stadtverwaltung. In dringenden Fällen könne Kontakt unter Telefon 03634 371175 aufgenommen werden. Das Anliegen kann auch per Mail an kundencenter@sev-soemmerda.de oder per Fax an 03634603435 geschickt bzw. die Kundenportale unter www.sev-soemmerda.de genutzt werden. Der Kassenautomat im Kundencenter stehe für Barzahlungen und Kundenschlüsselaufladungen weiterhin zur Verfügung.