Das beschädigte Domizil der Obdachlosenunterkunft in der Bahnhofstraße 31 in Sömmerda.

Sömmerda. In der Sömmerdaer Obdachlosenunterkunft in der Bahnhofstraße bestehe „Gefahr für Leib und Leben“. Deswegen wurde das Gebäude jetzt geräumt.

Obdachlosenunterkunft in Sömmerda geräumt

Die Obdachlosenunterkunft in der Bahnhofstraße 31 in Sömmerda existiert als solche nicht mehr. Das Gebäude wurde geräumt, bestätigte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) in der Stadtratssitzung auf Anfrage von Henning Schwittay, Fraktionsvorsitzender CDU/FDP.