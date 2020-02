Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offline-Modus soll am Montag ein Ende haben

Die künftige Gigabit-Kommune Buttstädt ist verwaltungsseitig seit Monaten eines – nämlich offline. Die Homepage der (Land-)Gemeinde ist nicht erreichbar, eine Dauerbaustelle. Die Infosäule der Allianz Thüringer Becken vorm Rathaus ist ein nutzloser Kasten. Keine Informationen, keine Interaktion. Der Stehsatz-Text auf dem Display fordert auf, den Missstand dem Systemadministrator zu melden. Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) ist die steten Nachfragen wenn nicht leid, so doch gewohnt. Mehrfach hat er schon die Abstellung in Aussicht gestellt. jetzt ist er zuversichtlich: „Am Montag, zur Sitzung des Gemeinderats, wird die Internetseite freigeschaltet sein!“, verspricht er. Am Freitag hat noch einmal eine beratung mit dem für die Betreuuung der Homepage Verantwortlichen stattgefunden. „Selbst wenn noch nicht alle Details in vollem Umfamg eingearbeitet sein werden, so soll doch das Wichtigste aufgerufen werden können“, hofft Blose.

Glasfaserausbau steht dicht vor der baulichen Umsetzung

Buttstädt und die anderen Mitgliedskommunen der Gemeinde sind mit Netzbetreiber Vodafone ein Bündnis zur glasfasergestützten Hochgeschwindigkeits-Internet-Erschließung eingegangen. Die Stadt (Gemeinde) baut das Netz, Vodafon pachtet es. Der Ausbau soll 5,7 Millionen Euro kosten und 3000 Haushalte und Firmen anbinden. Dazu sollen 80 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden.

Die Ausschreibung dazu ist auf der Zielgeraden. Wie Blose gestern auf Nachfrage sagte, sind die finalen Angebote inzwischen eingegangen und befinden sich in der Prüfung durch die beauftragten wirtschaftlichen und rechtlichen Berater. „Diese werden ihre Ergebnisse dem Gemeinderat zeitnah vorlegen“, sagte er. Danach erfolgten Vergabe und Bau.