Osterspazuiergang in Rastenberg abgesagt

Der Heimatverein Rastenberg hat eine über Jahre lieb gewordene Tradition jetzt abgesagt. Es wird in diesem Jahr keinen gemeinsamen Osterspaziergang geben.

Die geführte Wanderung in großer Gesellschaft mit kulturellen oder informativen Zwischenstopps und Ostereier-Such-Finale für die Jüngsten, eine Rastenberger Institution, kann unter Corona-Einschränkungen leider nicht stattfinden. Darauf wird unter anderem auch in einem immerhin liebevoll österlich gestalteten Schaukasten hingewiesen und um Verständnis gebeten. Über eine spätere Alternative wird nachgedacht.

Theres Vette, die Vereinsvorsitzende, sagt: „Eine Wanderung durch den Wald würden wir schon gern anbieten, auch gern in Abstimmung mit dem neuen Wirt des Schwimmbades.“ Aber noch ist das nicht spruchreif. „Ob unsere Busreise nach Magdeburg am 4. Juni stattfinden wird, steht ebenfalls in den Sternen. Man muss es einfach abwarten“, sagt Vette.