Ostramondra/Großmonra: Nach Hundebiss Pflichtkurs für Halter gefordert

Ostramondra/Großmonra. Die Tierrechtsorganisation Peta nimmt den Vorfall im Landkreis Sömmerda zum Anlass, um für einen Hundeführerschein in Thüringen zu plädieren.

Angesichts des Vorfalls vor einigen Tagen auf dem Wirtschaftsweg zwischen Ostramondra und Großmonra, als eine Joggerin bei der Übergabe einer verlorenen Leine an eine Hundehalterin von einem deren beider Hunde unvermittelt in den linken Oberschenkel gebissen wurde, fordert die Tierrechtsorganisation Peta die Landesregierung auf, den sogenannten Hundeführerschein in Thüringen einzuführen.

„Meist lieg das Problem nicht beim Hund, sondern bei uns Menschen, die häufig unachtsam sind oder das Verhalten, die Signale und die Körpersprache des Vierbeiners nicht richtig deuten und einschätzen können. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei den Hundehalterinnen und -haltern zu suchen – nicht beim Tier“, so Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, könne zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden.

Der Hundeführerschein sehe vor, dass künftige Halter und Halterinnen bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs und ein Praxisseminar in einer Hundeschule absolvieren. Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter könne Beißvorfälle verhindern.