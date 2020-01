Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pegelstände im Landkreis Sömmerda weiter kritisch

Um die Pegelstände der Flüsse, Bäche und Seen im Landkreis Sömmerda steht es weiterhin kritisch, heißt es auf Anfrage vom Landratsamt Sömmerda. Nachdem sich im Sommer Unstrut, Gera und Wipper in Rinnsale verwandelt hatten, sorgten vereinzelte Regenschauer in den Herbst- und Wintermonaten für etwas höhere Pegelstände – allerdings führen die drei größten Fließgewässer im Landkreis derzeit immer noch nur die Hälfte des Wassers, was in dieser Jahreszeit üblich wäre.

Die Situation bei den kleineren Gewässern ist dagegen regional sehr unterschiedlich. Die Pegelstände hängen ganz davon ab, wie viel Regen die jeweilige Region abbekommen hat. Wie schon vor zwei Jahren wurde auch im Jahr 2019 ein Wasserentnahmeverbot von der Unteren Wasserbehörde angeordnet – zum ersten Mal galt das für alle Gewässer im Landkreis. Weil sich die Pegelstände der Bäche, Flüsse und Seen seit dem letzten Sommer kaum erholt haben, besteht dieses Verbot auch weiterhin. Stauseen erreichen kritische Füllstände Wann es im Landkreis wieder erlaubt sein wird, Wasser für Blumen- oder Gemüsebeete aus dem Bach zu pumpen, das kann man im Landratsamt noch nicht sagen. Denn das hänge nicht von der Behörde ab, sondern von den Wasserständen. Sollte sich die anhaltende Trockenheit in den kommenden Monaten oder Jahren fortsetzen, müsste die Regelung der gesamten Wasserwirtschaft überdacht werden. Denn die aktuell geltenden Beschränkungen dienten lediglich dazu, Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern zu schützen. Die Talsperren im Landkreis trifft die Trockenheit besonders hart. Mittlerweile sind in allen Stauseen kritische Füllstände erreicht worden, heißt es aus dem Landratsamt. In einer Krisensitzung von Wasserbehörde, Thüringer Fernwasserversorgung und Fischereiverbänden im vergangenen Oktober wurde deshalb festgelegt, dass die Abgaben aus den Talsperren so weit reduziert werden, dass die derzeitigen Wasserstände gehalten werden können. Das diene vor allem den Fischen, die in den Wintermonaten im Boden der Gewässer Winterruhe halten und ohne ausreichend Wasser ersticken oder erfrieren würden. Gerhard Fuchs von der Unteren Wasserbehörde zeigte im vergangenen Jahr, wie hoch das Wasser normalerweise steht. Foto: Ilona Stark Während in den Talsperren Großbrembach und Frohndorf die Wasserabgabe lediglich reduziert wurde, musste die Abgabe in Bachra bereits im vergangenen Juli gänzlich gestoppt werden. Denn dort fließt derzeit gar kein Frischwasser mehr zu, weil alle Bäche, die die Talsperre versorgen, vertrocknet sind. Regen konnte Wasserdefizit nicht ausgleichen Zwar fiel in den vergangenen Monaten immer wieder Regen, das große Defizit der letzten zwei Jahre aber wird laut Unterer Wasserbehörde dadurch nicht ausgeglichen. Zum Beispiel bräuchten die besonders trockenen Regionen im Thüringer Becken in den nächsten drei bis vier Monaten 250 bis 300 Millimeter Niederschlag, um dem Sommer etwas gelassener entgegen sehen zu können. Weil das vergangene Jahr so heiß und trocken ausfiel, hatten sich auch benachbarte Landkreise erstmalig für ein Wasserentnahmeverbot entschieden – auch, um den Landkreis Sömmerda zu unterstützen. Während der Unstrutpegel zum Beispiel im Unstrut-Hainich-Kreis noch gar nicht so dramatisch gesunken war, wie die dortige Behörde mitteilte, sah es flussabwärts in Sömmerda deutlich schlechter aus. Noch ein Jahr zuvor war ein solches Verbot über die Kreisgrenzen hinaus kein Thema gewesen. Ein Fehler, wie das Landratsamt Sömmerda sagt. Es könne nicht sein, dass hier im Landkreis ein Entnahmeverbot gelte, während 500 Meter weiter im Nachbarkreis die Beregner im Garten stehen. Dass im vergangenen Jahr alle an einem Strang gezogen haben, trug im Wesentlichen dazu bei, dass viele kleinere Gewässer nicht ausgetrocknet sind. Auch durch die Zusammenarbeit mit der Thüringer Fernwasserversorgung konnte die Situation an den Talsperren wenigstens stabilisiert und größeres Fischsterben verhindert werden, teilt das Landratsamt mit. Auch bei der Bevölkerung habe die Behörde ein Umdenken bemerkt. So griffen zum Beispiel letztes Jahr Einwohner in Günstedt zu Schaufel und Spaten, um die vertrocknete Schwarzburger Helbe wieder zum Fließen zu bewegen. Sie entfernten Steine, Matsch und Unrat, so dass wieder ein wenig Wasser durch den Ort floss. Zwar helfen sämtliche Maßnahmen derzeit noch, die Pegel zu stabilisieren. Fallen die kommenden Jahre allerdings genauso trocken aus wie die letzten beiden, so werde das laut Unterer Wasserbehörde massive Auswirkungen auf die Natur und auch auf die bestehenden Lebensgewohnheiten der Menschen im Landkreis haben.