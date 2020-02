Bahn-Nostalgie in Thüringen erlebt in 2020 eine Neuauflage. Der „Rotkäppchen-Express“, hier bei der Einfahrt in den Haltepunkt Kölleda, fährt erneut auf der Pfefferminzbahn-Strecke.

Pfefferminzbahnverein tagt Ende März in Sömmerda

Der Pfefferminzbahn-Verein bereitet für den 28. März in Sömmerda seine Jahreshauptversammlung vor. Geplant sind der offizielle Teil am Nachmittag sowie anschließend ein Abendprogramm. Nach derzeitigem Stand soll es einen Vortrag zum Thema „Eisenbahnen in Angola 2019“ geben. Referent wird Prof- Dr.-Ing. Elmar Pfannerstill von der Fachhochschule Erfurt (Fachgebiet Verkehrstelematik, im Ruhestand) sein.

Sonderfahrten gehören zum Jahresprogramm Im Vorfeld der Jahrestagung hat der Verein eine Übersicht zu den bisher für 2020 geplanten Sonderfahrten auf der Pfefferminzbahn erstellt. Demnach bereitet der Pfefferminzbahn e.V. in Eigenregie für den 30. Mai (Pfingstsamstag) Sonderzugfahrten zur Saale-Weinmeile (von Sömmerda nach Naumburg und zurück) sowie für den 19. September eine Neuauflage des „Musikzugs“ von Erfurt über die Pfefferminzbahn nach Naumburg zum Straßenbahnfest und zurück vor. In Kooperation mit dem Förderverein Finnebahn ist am 1. Mai ein Sonderzug zum Weinfrühling von Sömmerda nach Freyburg/Unstrut vorgesehen. Im Nostalgieprogramm Thüringen fährt zudem am 2. Mai der „Rotkäppchenexpress“ mit der historischen Lok 41 1144 von Eisenach über die Pfefferminzbahn nach Freyburg/Unstrut und zurück.