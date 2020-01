Bereits im November 2018 war der offzielle Spatenstich für den Senioren-Wohnpark „Sonnenhof“ in Weißensee gefallen.

Weißensee. Was lange währt, wird endlich gut. Jetzt soll der Startschuss für den Senioren-Wohnpark „Sonnenhof“ in Weißensee fallen. Freitag geht es los.

Platz für Sonnenhof in Weißensee wird geschaffen

Jetzt kann es richtig losgehen mit dem Senioren-Wohnpark „Sonnenhof“ des AWO Regionalverbands Mitte-West-Thüringen in Weißensee. Geplant ist, in der Landgräfin-Jutta-Straße / Fischerstraße ein modernes Wohnzentrum für Senioren mit einer Tagespflege, Service-Appartements und zwei Pflege-Wohngemeinschaften zu errichten.

Wie der Träger informiert, hatten bisher Probleme mit der Standsicherheit des benachbarten Gebäudes für einen Aufschub der Bauarbeiten gesorgt. Mittlerweile hat der AWO-Regionalverband Mitte-West-Thüringen das Nachbarhaus gekauft und in seine Pläne miteinbezogen.

Seit Ende 2019 sind die Planungen für das erweiterte Bauvorhaben abgeschlossen, die Ausschreibungen laufen und mit dem Abriss der alten Bausubstanz kann begonnen werden. Der Startschuss dafür fällt am Freitag, 24. Januar, heißt es in einer Ankündigung.

Der Bauherr wollte ursprünglich schon viel weiter sein. Nach dem symbolischen Spatenstich im November 2018 war für den Jahreswechsel 2019/2020 bereits das Bauende vorgesehen. Die alte Bausubstanz in Fischerstraße, Landgräfin-Jutta-Straße und Halbe Straße und die teilweise fehlende Gründung waren vom Planungsbüro in den Ausführungsunterlagen kaum berücksichtigt worden. Das gesamte Projekt drohte zu scheitern. „Wir haben ein neues Planungsbüro beauftragt, das den Sonnenhof noch einmal überplant hat“, hatte Frank Albrecht, der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer des Awo-Regionalverbandes, die Bürger zur Einwohnerversammlung im vergangenen November wissen lassen. Kein Geheimnis machte er daraus, dass das Projekt mit rund fünf Millionen Euro um zwei Millionen teurer, aber auch etwas größer wird, als geplant. Drei altersgerechte Wohnungen sowie sieben Plätze in der betreuten Wohngemeinschaft kommen hinzu. Die Tagespflege sei für zwölf Plätze konzipiert. Die bereits eingestellten Pflegekräfte seien derzeit im ambulanten Pflegedienst der Awo tätig.