Kriminalpolizei und Einsatzunterstützung durchsuchten ein Grundstück in Buttstädt.

Buttstädt. Bei einer Durchsuchung in Buttstädt fand die Polizei Diebesgut und Drogen.

Polizei durchsucht Grundstück in Buttstädt

Bei den Anwohnern sorgte am Mittwochmorgen ein Einsatz der Erfurter Kriminalpolizei und der Einsatzunterstützung (ESU) in Buttstädt für reichlich Aufsehen. Wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Erfurt auf Anfrage mitteilte, durchsuchten die Beamten ein Grundstück in der Buttstädter Brücktorstraße nach Diebesgut.

Ein Gericht erließ den entsprechenden Durchsuchungsbeschluss, weil der oder die Bewohner des Hauses der Hehlerei und des Diebstahls verdächtigt werden. Die Beamten der Kripo realisierten den Beschluss lediglich, so die Polizeisprecherin.

Die Beamten stellten bei der Durchsuchung unter anderem eine Werkzeugausrüstung sicher, die wohl bei einem Diebstahl aus einem Autohaus gestohlen wurden. Außerdem fand die Polizei auf dem Grundstück außerdem Crystal Meth. Diese Droge gilt als eine der gefährlichsten. Wie viel von der Droge gefunden wurde, dazu konnte die Polizeisprecherin zunächst keine Angaben machen.

Der Einsatz von Kriminalpolizei und Einsatzunterstützung dauerte bis in den Vormittag.