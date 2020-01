Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Sömmerda: Mehrere Autos beschädigt – Qualm im Treppenhaus

3500 Euro Schaden: Autos im Landkreis Sömmerda beschädigt

Mutwillig wurden über Silvester mehrere Autos beschädigt. In Guthmannshausen zerkratzten Unbekannte von einem Auto großflächig den Fahrzeuglack und stachen Löcher in das Autoblech, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Alle drei Scheibenwischer eines Autos knickten Unbekannte in Leubingen um. Durch Feuerwerkskörper wurde in der Friedrich-Ebert-Straße von Sömmerda die Stoßstange eines Pkws beschädigt, die Unbekannte gegen das Auto geworfen hatten. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3500 Euro.

Rauchmelder schlägt an

Ein Rauchmelder schlug zum Neujahrsbeginn in einem Mehrfamilienhaus in Walschleben an. Den Angaben der Polizei zufolge nahm ein Bewohner glücklicherweise kurz nach 1 Uhr den Alarm wahr und alarmierte die Feuerwehr. Im Treppenhaus hatte sich Qualm ausgebreitet, der aus dem Keller drang. Vermutlich hatte sich eine dort abgestellte und bereits abgebrannte Feuerwerksbatterie selbst entzündet. Es kam zu einer starken Verrußungen im Treppenhaus, so dass etwa 500 Euro Sachschaden an den Wänden entstand.

Zigarettendieb attackiert Passanten und Polizistin

Außerdem meldet die Polizei einen Mann, der in Sömmerda Geld und Zigaretten aus einem Automaten gestohlen haben soll. Passanten beobachteten die Tat und versuchten, den Mann an seiner Flucht zu hindern. Dabei griff der 33-Jährige die Zeugen an. Auch eine Polizistin wurde verletzt. Gegen den Mann wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit.