Positive Bilanz für das Alperstedter Bürgermobil

Auf der alljährlichen Klausur des Alperstedter Gemeinderates war in diesem Jahr in Zeulenroda auch das Fahrzeug Thema, mit dem der Gemeinderat angereist war – das Bürgermobil. Und die Bilanz war eindeutig: Es hat sich bewährt, das Konzept wird weiter ausgebaut.

Vor anderthalb Jahren hat die Gemeinde einen Kleinbus geleast, mit dem die Lücken im ÖPNV in der Gemeinde gefüllt werden sollten. In zwei Bürgerbefragungen, so erklärt Bürgermeister Peter Hehne, sei die schlechte Anbindung Alperstedts ein immer wieder aufgeführter Kritikpunkt gewesen. Die Sömmerdaer Busse fahren nicht nach Erfurt und von der Evag wurde ein Linienbetrieb nach Alperstedt abgelehnt – das Fahrgastaufkommen sei zu gering. Deshalb wurde beschlossen, selbst ein Fahrzeug zu leasen.

Und dieses hat inzwischen so einige Kilometer auf dem Tacho. Erst am Samstag war die Freiwillige Feuerwehr damit zu einer Weiterbildung unterwegs. Es wird für Vereinsfahrten gebucht, für Ausflüge des Kindergartens und für den Besuch diverser Veranstaltungen in Erfurt. Bislang stand der Kleinbus immer auf Anfrage zur Verfügung – in diesem Jahr soll das Angebot erweitert werden. Für die kommenden Monate wurde jetzt ein kleines Fahrten-Programm aufgestellt – mit festen Terminen und Orten für den Bus.

Hehne sagt: „Wir wollen den Bus jetzt etwas mehr bewerben, mehr unters Volk bringen – speziell mit Angeboten für die ältere Generation.“ Inzwischen könne man auf einen Pool von mehreren Fahrern zurückgreifen, Termin-Probleme gebe es damit nicht mehr. Was sich der Bürgermeister wünscht, sind weitere Anregungen. Denn das Fahrten-Programm, das im jüngsten Amtsblatt veröffentlicht wurde, soll ausgebaut werden. Zum Karnevalsumzug am kommenden Sonntag in Erfurt gibt es gleich mehrere Fahrten, am 10. März geht es in die Therme nach Bad Sulza und am 7. April in die Therme nach Bad Langensalza. Und dazwischen Einkaufsfahrten in die Großmärkte von Stotternheim und Mittelhausen.

Was die Anbindung von Alperstedt an den ÖPNV betrifft, wird aber auch in eine ganz andere Richtung gedacht: Der Bahnhof von Großrudestedt soll für die Alperstedter leichter erreichbar sein – vor allem für die Radfahrer. Was fehlt, ist ein Radweg, um den Bahnhof auch sicher zu erreichen. Man wolle, so Hehne, noch in diesem Jahr mit der Planung beginnen und hofft dabei auf eine Förderung des Kreises – und auf Unterstützung des Gemüsebetriebes als direkten Anlieger. Schließlich würden die Beschäftigten dort am meisten von der Anbindung profitieren.

Infos: Telefon 036204 / 5 70 25