Projekt Touristinformation in Weißensee auf der Zielgeraden

Nach vielen Jahren Bauzeit und etlichen Verzögerungen befindet sich das Projekt Marktplatz 18, in dem künftig die Stadtinformation Weißensee einziehen soll, auf der Zielgeraden. Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos) geht davon aus, dass die Fertigstellung nun doch noch in diesem Jahr erfolgen kann.

Dabei kommt den Weißenseern auch die milde Witterung zugute, die bisher keine Winter-Bauunterbrechung erforderlich machte. So konnten sämtliche Putzarbeiten erledigt werden und diese Woche die letzten Malerarbeiten im Außenbereich erfolgen, die Fassade ist nun schon komplett gestrichen.

Trockenbauer Steve Müller errichtet im Obergeschoss eine Brandschutzwand in Ständerbauweise, die mit einer Wärmedämmung versehen wird. Foto: Jens König

Sanitär und Heizung kommen als nächstes dran

Im Inneren läuft der Ausbau weiter. Im Moment sind die Trockenbauer am Werk, anschließend übernehmen die Handwerker der Gewerke Sanitär und Heizung. Die Aufträge dafür sind bereits vergeben, so der Bürgermeister.

Was dann noch fehlt, sind die Fußboden- und Malerarbeiten. Dafür wird die Ausschreibung gerade vorbereitet. Zudem muss der Aufzug noch eingebaut werden. Das gesamte Gebäude wird barrierefrei ausgebaut.

Barrierefreie Zuwegung zu öffentlichen Toiletten

Auch die Außenanlagen bedürfen noch der Gestaltung. Eine barrierefreie Zuwegung zu den öffentlichen Toiletten, die nicht nur von innen, sondern rund um die Uhr auch von außen begehbar sein werden, ist vorgesehen. Metallbauer werden schließlich noch eine Treppe anbauen, die den zweiten Rettungsweg für das Obergeschoss des Gebäudes darstellt.

Zisterne im Außengelände sammelt Regenwasser

Bereits eingebaut ist im Außengelände eine Zisterne, in der das Regenwasser gesammelt wird. Genutzt wird das insbesondere für die Toiletten. Ein Überlauf soll zur Zisterne im Chinesischen Garten führen, damit dort genügend Gießwasser zur Verfügung steht. Der Überlauf dieser Zisterne im Garten leitet das überschüssige Wasser in den Gondelteich. So geht wirklich kein Tropfen Nass verloren, sagt Matthias Schrot.

In einem Anbau befinden sich die Toiletten. Das Außengelände muss noch gestaltet werden Foto: Jens König

„Wir sind jetzt wirklich auf der Zielgeraden“, ist der Bürgermeister froh, dass die Stadt nach den erheblichen Schwierigkeiten mit dem Projekt – von Pech mit den Baufirmen bis zu planerischen Problemen – nun endlich kurz vor dem Abschluss der „ewigen Baustelle“ steht. Das hatten die Weißenseer zwar auch schon im vergangenen Jahr gehofft, doch nun scheint das Ende tatsächlich nah.

Empfangstresen und Sitzmöbel im Erdgeschoss

Als erstes wird dann die zurzeit im Rathaus untergebrachte Touristinformation in das Willkommenscenter umziehen. Im Erdgeschoss ist dafür der gesamte große Raum vorgesehen. Ein Empfangstresen soll der Anlaufpunkt für die Besucher werden, Sitzgelegenheiten sind geplant und ein Angebot an kleinen Weißensee-Souvenirs wird bereitgehalten. Das Haus am Marktplatz 18 wird der Ausgangs- und Endpunkt von Führungen werden.

Das Obergeschoss ist für temporäre Ausstellungen vorgesehen. Zunächst war für den großen Raum keine Nutzung geplant, „doch wir geben so viel Geld aus, da wäre es ein Frevel gewesen, nur das Erdgeschoss zu nutzen“, begründet Matthias Schrot das Umdenken. Wie viel Geld in den Umbau, für den Weißensee auch Städtebaufördermittel erhält, letztlich geflossen sein wird, könne er im Moment nicht sagen. Abgerechnet werde am Schluss.

Im Obergeschoss, in das ein Fahrstuhl führt, entsteht Platz für temporäre Ausstellungen. Foto: Jens König

Mehr als 20.000 Besucher im Jahr

„Das Gebäude wird sicherlich ein Schmuckstück werden“, ist Matthias Schrot sicher. Es sei auch notwendig für die Stadt, die im Landkreis die meisten Touristen zählt. Allein rund 18.000 Besucher sahen sich im vergangenen Jahr den Chinesischen Garten an, diese Zahl ist durch die Eintrittskarten belegt. Dazu kommen noch viele weitere Gäste, so dass der Bürgermeister von etwa 20.000 bis 25.000 Besuchern jährlich ausgeht.

Und bald werden es wohl noch mehr werden, vermutet Matthias Schrot. Wenn voraussichtlich im Juni der Radweg von Weißensee bis zum Anschluss an den Unstrutradweg fertiggestellt ist, erwartet er zusätzlich etliche Radtouristen. Deshalb soll auf dem Außengelände des Marktplatz 18 auch eine kleine Fahrradservicestation mit E-Ladestation, Luftpumpe und etwas Werkzeug entstehen.