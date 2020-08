Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Projektideen für ländlichen Raum gesucht

Auch in den kommenden Jahren unterstützt die RAG Sömmerda-Erfurt Investitionen in den ländlichen Raum. Insgesamt 90 Vorhaben – darunter schwimmenden Hütten am Alpersteder See, das Vereinshaus in Herrnschwende, das Schloss Kannawurf, das grüne Klassenzimmer in Haßleben und der Camposanto in Buttstädt wurden seit 2015 mit Fördermitteln unterstützt.

Projektideen für 2021, 2022 und 2023 können ab sofort eingereicht werden. Antragsteller können Kommunen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen im Gebiet des Landkreises Sömmerda und der Erfurter Ortsteile Mittelhausen, Schwerborn und Töttleben sein, die mit Ihren Projekten die Themenbereiche Infrastruktur und Daseinsvorsorge, Freizeit, Naherholung und Tourismus, Natur- und Kulturlandschaft sowie Wirtschaftliche Entwicklung unterstützen.

Der Anteil der Förderung an den Gesamtkosten richtet sich nach der Art des Antragstellers und der Art des Projektes. Die Förderhöchstgrenze liegt bei 50.000 Euro pro Vorhaben pro Jahr. Stichtag für die Einreichung von Anträgen ist der 30. Oktober 2020.

Unterlagen für die Antragstellung unter www.rag-soemmerda-erfurt.de unter downloads; Hilfe vor der Antragstellung gibt Nicolas Ruge,Tel. 0361/441 32 44; E-Mail: n.ruge@thlg.de