Radweg nach Weißensee jetzt offiziell nutzbar

Bürgermeister Matthias Schrot führte die Radgruppe aus Weißensee an, die den neuen Radweg nach Leubingen eingeweiht haben.

Schönstedt/Weißensee. Noch vor der geplanten Fertigstellung wurde die Rad-Strecke zwischen Leubingen und Weißensee am neuen Rastplatz Schönstedt eingeweiht.

Von der ersten Planung bis zur Eröffnung dauerte es neun Jahre. Am Freitag ist der Radweg von Weißensee nach Leubingen offiziell eröffnet worden. Weil sich die Menschen der angrenzenden Orte wie Scherndorf, Schönstedt, Leubingen und besonders die Weißenseer einen gut ausgebauten Weg mit Anschluss an den Unstrut-Radweg so lang herbeigesehnt haben, waren etwa 200 Bürger gekommen, um ihre neue Strecke zu feiern.